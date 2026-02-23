Mandarin Oriental, le Exceptional Homes diventano 35
Si amplia il portfolio Exceptional Homes di Mandarin Oriental con dieci nuove residenze che portano così a quota 35 il numero totale delle location luxury del noto brand, in 14 diverse destinazioni in tutto il mondo.
Questa crescita rappresenta una tappa significativa per Mandarin, che debutta in nuove località strategiche come Firenze, Sardegna e Marbella, affiancate da due ulteriori aperture in Puglia.
Il capoluogo toscano entra per la prima volta nella collezione con Villa Petrucci, un rifugio nel cuore della
storica città rinascimentale, circondata da giardini e con una piscina privata. Gli interni, a seguito di un restauro di cinque anni sotto la guida del celebre architetto e designer Massimo Adario, si ispirano al patrimonio architettonico fiorentino reinterpretato in chiave moderna.
La collezione include anche Villa Marzia in Sardegna, un’affascinante proprietà affacciata sul mare con accesso diretto alla costa.
Il Gruppo rafforza ulteriormente la propria presenza in Puglia con due ingressi che valorizzano il patrimonio architettonico della regione: Trullo delle Dame e Trullo dei Pumi.
Nel cuore più autentico dell’Andalusia, invece, Mandarin introduce sei nuove ville a Marbella, che si conferma una destinazione chiave per il brand.
Ognuna delle Mandarin Oriental Exceptional Homes include un concierge dedicato che si occupa della creazione di itinerari su misura, un servizio di private chef con menù personalizzati, housekeeping giornaliero e tanti altri servizi.