Mangia’s acquisisce l’icona siciliana Kamarina Resort

Nuova importante acquisizione del Gruppo Mangia’s che ha annunciato l’ingresso in portfolio, insieme al fondo inglese Arrow dell’iconico Kamarina Resort, a Scoglitti, in provincia di Ragusa, con un investimento complessivo di 120 milioni di euro per rilanciare una delle strutture più prestigiose rivolte a una clientela di fascia medio-alta.

L’operazione rientra nel piano di sviluppo del Gruppo Mangia’s che nel suo portfolio ora dispone di 12 resort e club in Sicilia e Sardegna e due strutture a Palermo, tra cui spicca il famoso Grand Hotel et Des Palmes recentemente acquisito, per un’offerta complessiva di 3.300 posti-letto.

Per Arrow Italia questa acquisizione rientra in delle sue strategie che mirano a rilevare asset deteriorati per un pieno rilancio nel settore della ricettività d’eccellenza: non a caso i vertici di Arrow e Mangia’s hanno individuato nel Kamarina Resort un “nobile decaduto” da rivalutare adeguatamente per dare lustro al triangolo barocco siciliano tra i più apprezzati anche dalla clientela internazionale.

Infatti, il Kamarina era stato anche uno dei villaggi-simbolo della ex Valtur, al centro di un clamoroso sequestro seguito alla vicenda giudiziaria della famiglia Patti di qualche anno fa e successivamente rientrato nel circuito turistico-ricettivo con il brand Club Med e ancora oggi un punto di riferimento nelle proposte turistiche del mare siciliano.

A pochi chilometri dalla Riserva Naturale di Cava Randello e dal Castello di Donnafugata, il Kamarina Resort dispone di 600 camere che porteranno così l’offerta complessiva del Gruppo Mangia’s a quasi quattromila camere.

L’ASSE CON ARROW ED EUROPA INVESTIMENTI

L’operazione, spiega una nota congiunta, vede protagonista “Arrow Global che, con il supporto della controllata Europa Investimenti, ha completato con successo l’acquisizione di un credito single name garantito perseguendo la sua strategia di credit opportunities” e “diventando proprietaria” del Kamarina, per il quale ha avviato una collaborazione con il Gruppo Mangia’s.

“Questa acquisizione – viene chiarito – è in linea con la strategia di investimento di Arrow, focalizzata sull’acquisizione di crediti deteriorati (Npl) europei, asset bancari non core e selezionati asset immobiliari acquisiti da situazioni di crisi”.

«Con l’acquisizione di Kamarina, Mangia’s Resorts scrive un nuovo capitolo della sua storia, aggiungendo più di 600 camere alle 3.300 camere già gestite, portando innovazione e un’offerta turistica di altissimo livello in una zona ricca di potenzialità come Ragusa. Insieme ad Arrow, siamo pronti a valorizzare questo gioiello della costa siciliana, creando un’esperienza unica per i nostri ospiti e investendo sempre nella nostra isola», commenta Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s.