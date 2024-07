Mangia’s apre al pubblico esterno gli eventi nei resort

È ricca di eventi l’estate nelle strutture Mangia’s: taste experience, tanta musica, dinner show, sport, tutto aperto anche agli esterni dei resort, che possono partecipare acquistando un ticket apposito o pagando una consumazione.

Mangia’s Brucoli, Sicily, Mangia’s Favignana Resort, Mangia’s Pollina Resort e Mangia’s Selinunte Resort in Sicilia insieme a Mangia’s Santa Teresa Sardinia, Curio Collection by Hilton in Sardegna sono pronti a trasformare le vacanze degli ospiti in un’esperienza indimenticabile con appuntamenti speciali organizzati con cura in ogni dettaglio.

Serate dedicate alla musica e al buon cibo

La “Dolce Vita“, il format ideato da Mangia’s che propone il meglio del made in Italy, con un tuffo nostalgico nel passato – tra cibo, vino, stile e colori, tutto accompagnato dalla colonna sonora delle hit della musica italiana – sarà l’appuntamento da non perdere nei resort di Santa Teresa, Pollina, Favignana e Torre del Barone che con le loro viste mozzafiato e gli ampi spazi esterni, sono i luoghi ideali per questa esperienza.

La serata “Mangia’s magic Sicily” a Torre del Barone, Pollina e Brucoli e a Mangia’s Favignana Resort porterà gli ospiti alla scoperta della magia e della cultura della Sicilia, con una cena tradizionale accompagnata da giocolieri, musicisti e infine un dj set.

Da non perdere anche le serate con musica d’atmosfera al tramonto nei punti più panoramici dei resort a Brucoli, Torre del Barone, Pollina, Favignana e Selinunte in Sicilia e a Santa Teresa in Sardegna, che salutano il calar del sole con il “Mangia’s Sunset Wave” il giovedì, venerdì, sabato e domenica dal 1° giugno al 30 settembre.

Le stesse strutture festeggiano la notte con il “Mangia’s Sunset Ritual” e il “Mangia’s Moonlight Piano” ogni venerdì, sabato e domenica dal 1° giugno al 30 settembre.

Altre proposte sono il piano bar con cena e dj set di Pollina e Favignana (17/8) e il “Mangia’s Rock on the Beach” con musicisti famosi che saranno presenti a Brucoli (19/7), Pollina (21/7) e Favignana (26/7).

Poi il “Mangia’s Music festival“, dal 23 al 25 luglio, con Nick The Night Fly di Radio Montecarlo che presenterà cinque serate dedicate a un viaggio nella musica leggera a Brucoli, ogni serata suonerà un artista diverso.

Anche le taste experience proposte agli ospiti Mangia’s sono tutte di alto livello: dalle cene a quattro mani in cui si cimenteranno guest chef con gli executive chef dei resort, fino a show cooking con “Giusina in Cucina”. Esperienze uniche anche quelle proposte da “Wine Sicily” con serate dove esperti sommelier illustrano le tecniche di degustazione del vino nelle strutture di Mangia’s Brucoli (26/6), Mangia’s Torre del Barone Resort (4/7), Mangia’s Favignana Resort (22/8) e Mangia’s Pollina Resort (28/8).

A tutto sport

Attività sportive e tornei di alto livello aspettano gli ospiti delle strutture Mangia’s, aperti anche ad appassionati esterni ai resort.

Dal Sicilia Padel Tour, appena concluso il 13 luglio al Mangia’s Torre del Barone, al Mangia’s Padel Cup di Sciacca, un circuito di padel che unisce sport e life style, volto a valorizzare i club partner che da anni si fanno promotori di competizioni all’interno dei resort, con grand finale a Sciaccamare nel weekend del 27/29 settembre 2024.

Poi, la seconda edizione del Mangia’s Triathlon Sicily, inserita nel calendario della Federazione Italiana Triathlon, che si svolgerà a Sciaccamare il 27 ottobre 2024, con partenza e arrivo della frazione di nuoto da Alicudi.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Mangia’s