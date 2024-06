Mangia’s Last Call Summer 2024, il giorno del webinar è arrivato

Ci siamo. Mancano poche ore a “Mangia’s Last Call Summer 2024”, il via il nuovo webinar di Mangia’s organizzato in collaborazione con L’Agenzia di Viaggi Magazine per preparare il trade all’estate e aggiornarlo sulle novità del Gruppo. L’appuntamento per le adv è mercoledì 19 giugno alle 14.30.

Sarà Mario Costantino, regional sales senior executive della società emblema dell’autentica ospitalità italiana, a condurre il webinar che porrà l’accento sull’ambizioso progetto di riposizionamento di tutte le strutture Mangia’s nel segmento 5 stelle, già iniziato e sulla buona strada anche grazie alle due importanti collaborazioni con Curio Collection by Hilton, per il Mangia’s Santa Teresa Sardinia, e con Marriott per il Mangia’s Brucoli, Sicilia.

Naturalmente anche la summer sarà al centro dell’incontro, con focus in particolare sui resort del Gruppo dislocati nelle più belle località di mare italiane: a Brucoli, Favignana, Sciacca e Pollina (in Sicilia) e a Santa Teresa di Gallura (in Sardegna), con relativi eventi e offerte speciali Estate 2024.

Tra tutte le strutture, occhi puntati sui 5 stelle Torre del Barone, resort sulla costa sud-occidentale siciliana, nel parco di Sciaccamare, completamente ristrutturato, che offre ai suoi ospiti 231 camere in stile mediterraneo e una terrazza panoramica e il Mangia’s Santa Teresa Sardinia – Curio Collection by Hilton, nel nord della Sardegna, in riva al mare, nella piccola baia di Santa Reparata, immerso nella valle della Luna, tra spiagge sabbiose e calette rocciose, con accesso diretto alla spiaggia.

Altro protagonista del webinar è il Mangia’s Pollina Resort, a Cefalù, in Sicilia. Quattro stelle – che presto diventeranno 5 – per questa bella struttura circondata da un parco naturale di 20 ettari tra mare e monti. Qui 345 camere e ben cinque ristoranti consentono agli ospiti di vivere di vivere la vera “Dolce vita italiana”, un’esperienza di gusto e di stile tra tradizione e innovazione. Un vero e proprio format creato dal Gruppo, che lo contraddistingue e lo rende unico, che ha ideato un modo di fare ospitalità tutto improntato all’italian lifestyle che porta gli ospiti a vivere tipiche serate conviviali italiane. Si parte da un aperitivo al tramonto in terrazza, con sottofondo musicale, che diventa via via più coinvolgente durante la cena e il dopo cena, poi la serata si conclude con canti e balli, come in una vera festa italiana tra amici.

Stile italiano e made in Italy che naturalmente coinvolgono anche la ristorazione con la speciale linea di ristoranti Mediterra che fondono profumi, suoni, panorami e sapori del Mediterraneo in un connubio magico e rendono i ristoranti vere e proprie oasi del gusto, dove assaporare i piatti della tradizione nostrana per vivere taste experience esclusive in location da sogno.

Una filosofia dell’ospitalità che chi sceglierà di trascorrere le sue vacanze nelle strutture Mangia’s ritrova in tutti i resort grazie anche all’attenzione dedicata alla preparazione del personale – la società è stata certificata Great Place to Work Italia – che è il vero fiore all’occhiello, insieme alle splendide location, del Gruppo.