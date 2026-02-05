Mangia’s si conferma fra i top performers Esg in Italia

Il Gruppo Mangia’s raggiunge un nuovo traguardo nel percorso Esg. Aeroviaggi Direct Investment – portfolio di alcuni asset immobiliari del Gruppo – ha ottenuto il punteggio di 80/100 nel benchmark internazionale Gresb, posizionandosi tra le migliori realtà del settore per qualità delle politiche di sostenibilità.

A conferma di questo percorso, lo scorso dicembre Mangia’s ha inoltre ottenuto la riconferma del rating Gif (Get It Far), attraverso cui viene valutato in modo indipendente ed accreditato il rischio d’impresa legato ai fattori Esg, così come la capacità dell’organizzazione di crescere in modo sostenibile. Il rating riconosce un approccio equilibrato nella gestione delle attività e nella pianificazione di medio-lungo periodo, evidenziando la progressiva integrazione dei principi Esg nei processi aziendali e nel modello di governance del Gruppo.

In questo contesto si inserisce anche il rinnovo, per il terzo anno di fila, della certificazione Great Place To Work, che attesta la qualità della cultura organizzativa dell’azienda in Italia, con particolare riferimento ai temi di inclusività, partecipazione e attenzione alle persone. Il riconoscimento valorizza il ruolo degli Associates Mangia’s come componente centrale del modello organizzativo e conferma l’impegno del Gruppo nel promuovere un ambiente di lavoro positivo e sostenibile.

«Per noi è un traguardo di grande valore – sottolinea Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s – che conferma la solidità del percorso Esg intrapreso dal Gruppo. Questo risultato, insieme al riconoscimento Gif Responsible Organization per il nostro headquarter e alla conferma per il terzo anno consecutivo della certificazione Great Place To Work, rafforza il nostro impegno verso una crescita sostenibile. Traguardi che generano valore concreto e duraturo, estendendo i benefici a tutti i nostri stakeholder: dagli investitori ai dipendenti, fino alle comunità dei territori in cui operiamo».

Nel dicembre 2025 Mangia’s ha pubblicato il Bilancio di Sostenibilità relativo all’esercizio 2024, strumento centrale di rendicontazione e guida del percorso Esg del Gruppo. Il documento rafforza l’impegno verso una gestione responsabile delle attività, promuovendo trasparenza, accountability e un dialogo costante con gli stakeholder. Il Bilancio riassume in modo organico le politiche adottate e le iniziative sviluppate nei principali ambiti ambientali, sociali e di governance, accompagnando la crescita del Gruppo con un approccio orientato alla sostenibilità nel medio-lungo periodo.

A supporto di questo percorso, Mangia’s ha avviato per la prima volta una rendicontazione Esg periodica riferita all’asset Aeroviaggi Direct Investment, finalizzata a monitorare nel tempo i progressi in termini di efficienza energetica e idrica, il coinvolgimento di dipendenti e ospiti, il rafforzamento dei presidi di governance e l’allineamento complessivo agli obiettivi strategici di sostenibilità.

Per il terzo anno consecutivo, inoltre, Mangia’s ha rinnovato il ruolo di main partner nel progetto “Palermo in rosa”, corsa solidale svoltasi il 23 novembre 2025 a sostegno della lotta contro la violenza sulle donne. L’iniziativa rappresenta un momento di sensibilizzazione collettiva su un fenomeno che richiede attenzione costante, responsabilità condivisa e un impegno concreto da parte di istituzioni, imprese e società civile.

Il legame con il capoluogo siciliano si esprime inoltre attraverso l’iniziativa “400 alberi per Palermo e un futuro più verde. Promossa in occasione della Giornata Internazionale della Donna, prevede la donazione di 400 alberi destinati alla realizzazione di un’area verde dedicata in località Monte Pellegrino con il supporto dell’Orto Botanico, dei Rangers, del Comune e della Riserva Naturale Orientata Monte Pellegrino.

