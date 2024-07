Mangia’s svela la nuova release del sito web

Mangia’s lancia il nuovo sito web, prodotto da M*Media digital agency, per rendere ancora più accessibile tutta la sua offerta di prodotto.

«Nel contesto del nostro percorso di riposizionamento del brand Mangia’s, che avvia questa stagione le partnership con Marriott e Hilton, siamo entusiasti di annunciare il restyling del nostro sito web. L’obiettivo principale è mettere al centro le esigenze dei nostri clienti, migliorando l’esperienza di navigazione e prenotazione online per dare al cliente la possibilità di iniziare la propria autentica vacanza italiana già dalla prima visita sul nostro sito», sottolinea Gaetano Scancarello, marketing senior manager, Mangia’s Resorts.

Il nuovo sito di facile e intuitiva navigazione permette agli utenti di esplorare e prenotare la loro vacanza ideale con pochi passaggi, grazie anche alla narrazione visiva offerta dalla nuova piattaforma che esalta la storia, la tradizione e i paesaggi mozzafiato delle destinazioni offerte da Mangia’s.

«Un progetto stimolante nato per raccontare la nuova identità del gruppo Mangia’s Resorts and Clubs – afferma Giorgia Campo, client manager del progetto per M*Media – La piattaforma non solo facilita il processo di prenotazione, ma offre anche un’esperienza coinvolgente che permette ai visitatori di scoprire e apprezzare appieno l’unicità delle strutture e delle località proposte in Sicilia e Sardegna».

Nel processo di creazione del nuovo sito particolare attenzione è stata dedicata alla migrazione dati della vecchia piattaforma per evitare perdite di traffico e posizionamento. Le vecchie pagine vengono reindirizzate automaticamente alle nuove, trasferendo la page authority e mantenendo il posizionamento sui motori di ricerca. Questa fase cruciale è stata gestita con precisione per garantire la continuità del traffico e l’ottimizzazione della presenza online, oltre che per non perdere traffico canalizzato dalle campagne di marketing in corso.

Il design UX/UI della piattaforma è stato curato seguendo la brand identity di Mangia’s, mantenendo uno stile chiaro e coerente con il posizionamento del marchio.

«Il prossimo passo sarà l’integrazione di nuove funzionalità a supporto di uno storytelling più approfondito relativo alle aree Resort, MClub e ristoranti e di micro-siti dedicati a ognuno. Grazie all’approccio headless, questi saranno integrati con il back office centrale per una gestione ottimale dei contenuti, così ogni touchpoint dell’ecosistema Mangia’s potrà condividere modalità di gestione con una brand identity definita per stile e contenuti, mantenendo la propria unicità», specifica Giorgia Campo.

