Manovra 2025, cosa prevede

per imprese e lavoratori

Priorità per famiglie, giovani e imprese, confermato il taglio del cuneo fiscale, rimodulazione Irpef per 22 milioni di lavoratori. Sono i punti guida fissati dal governo Meloni per la Manovra 2025, in vista della presentazione del Def (Documento di economia e finanza), prevista il 20 settembre. Nel complesso, scrive il Sole 24 Ore, si ipotizzano interventi per oltre 15 miliardi. Misure che interessano anche le imprese e il lavoratori del travel.

Mantenuto, dunque, anche per il prossimo anno il taglio del cuneo contributivo di 7 punti per le retribuzioni fino a 25mila euro lordi annui e di 6 punti fino a 35mila euro: una misura che coinvolge 14 milioni di lavoratori dipendenti, con un vantaggio di circa 100 euro al mese in busta paga. Ribadita anche la rimodulazione delle aliquote Irpef, taglio da 4 a 3, come ipotesi di base che vale 4 miliardi.

Si va verso la conferma della detassazione al 5% dei premi di produttività entro i 3mila euro d’importo, per redditi fino a 80mila euro: la precedente tassazione era del 10%. Si tratta di una priorità indicata dal ministero del Lavoro: dai dati di metà luglio del dicastero si evince che i contratti attivi con premi di risultato sono 15.186, il 23,9% in più rispetto al 2023. Ne beneficiano 4,4 milioni di lavoratori, ai quali viene corrisposto un importo annuo medio pari a 1.509 euro.

Possibile l’ampliamento dei beni e servizi erogabili ai lavoratori all’interno dei fringe benefit esentasse. Per effetto della scorsa manovra, per il periodo d’imposta 2024, gli importi sono passati da 258,23 a 1.000 euro per tutti i dipendenti. Per i lavoratori con figli fiscalmente a carico sale fino a 2mila euro il limite di esenzione dei fringe benefit, che comprendono le somme erogate o rimborsate dal datore per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, oltre che le spese per l’affitto o il mutuo della prima casa. Voci alle quali potrebbero aggiungersi i contributi alla sanità integrativa.

Capitolo a parte il bonus mamme. Ancora in bilico e in scadenza a fine anno il provvedimento adottato in via sperimentale per le lavoratrici madri con almeno due figli (circa 570mila) che usufruiscono di azzeramento dei contributi a carico fino a compimento del decimo anno del figlio più piccolo. Per chi ha almeno tre figli l’incentivo è triennale.