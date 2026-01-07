Manovra, delusione balneari. Nuova mobilitazione a San Benedetto

Rabbia e delusione espressa dai sindacati di categoria dei balneari circa la nuova Manovra finanziaria che, contrariamente alle aspettative, non prevede gli indennizzi ai balneari e le acquisizioni a carico dello Stato, presenti in un apposito emendamento che era stato presentato dalla Lega in Commissione Bilancio del Senato.

«Siamo profondamente delusi dalla finanziaria e dai provvedimenti di fine anno – ha commentato Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari (Sib) aderente a Fipe-Confcommercio – Poiché il governo, in questo modo, ha deciso di non decidere sulla questione balneare lasciando, di fatto, allo sbando Regioni e Comuni ma, soprattutto, 30mila imprese che rappresentano con il 43% delle presenze turistiche complessive un settore strategico per il turismo italiano. Purtroppo dobbiamo registrare l’assenza della questione balneare dalle decisioni e persino dalle discussioni del governo e del parlamento. Non vi è la dovuta consapevolezza delle istituzioni nazionali sulla urgenza e sulla necessità di un intervento normativo per mettere ordine in questa materia e, soprattutto, per tutelare gli operatori balneari che hanno l’unico torto di aver creduto nelle leggi dello Stato che garantivano la continuità aziendale».

Nelle prossime settimane, ha concluso Capacchione, «continueremo a sollecitare il governo». E nel contempo, la giunta nazionale Sib ha deciso alcune importanti misure organizzative per il rafforzamento dell’azione sindacale e per le opportune iniziative che metteremo in campo, sia in sede amministrativa che giudiziaria.

È invece fissata per il prossimo 19 gennaio una mobilitazione nazionale, con un presidio a San Benedetto del Tronto, con Fiba-Confesercenti in prima linea.