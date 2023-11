Manovra e turismo:

le misure punto per punto

All’esame del Parlamento (passerà prima dal Senato), il disegno di legge di bilancio 2024 contiene al suo interno diversi punti interessanti per il settore del turismo. Oltre alla già contestata addizionale comunale sui diritti d’imbarco portuale e aeroportuale per passeggero (non superiore a 3 euro), approfondita qui, la manovra prevede al suo interno misure di contenimento della pressione fiscale sui lavoratori, agevolazioni per il tax free shopping e interventi per il Giubileo di Roma, fino all’innalzamento della cedolare secca per gli affitti brevi per cui è in arrivo anche il Codice identificativo nazionale (Cin) che serve a tracciare chi affitta appartamenti.

IL TAGLIO DEL CUNEO E LA DETASSAZIONE DEI NOTTURNI E FESTIVI

Nel 2024, circa dieci miliardi (la manovra predispone un pacchetto complessivo del valore di 28 miliardi) sono destinati al taglio del cuneo fiscale fissato al 6% per i redditi fino a 35mila euro e al 7% per quelli fino a 25mila. All’articolo 9, inoltre, viene inserita la detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere: per garantire la stabilità occupazionale e sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale per il periodo 1°gennaio-30 giugno 2024 è riconosciuto un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e straordinario.

Le disposizioni, si legge in manovra, “si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo di imposta 2023, a 40mila euro”. Per tale intervento il governo ha previsto una spesa di 81,1 milioni di euro per l’anno 2024.

NUOVO IMPULSO ALLO SHOPPING TAX FREE

In legge di bilancio c’è spazio anche il tax free shopping, ambito in cui il governo Meloni sembra puntare. Per il nuovo anno, infatti, il limite di spesa oltre il quale scatta la possibilità di non pagare l’Iva passa dal limite minimo di spesa di 154,90 euro a 70 euro.

Per il ministro del Turismo Daniela Santanchè si tratta di «un’opportunità unica per la promozione del made in Italy, e, in particolare, per lo sviluppo dell’artigianato locale. Così facendo il governo Meloni intende sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana. La misura, infatti, andrà a generare impatti positivi su tutta la filiera, aumentando la domanda sull’intero territorio nazionale».

GLI INTERVENTI PER IL GIUBILEO 2025