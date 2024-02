Mappamondo a Bit, focus sulle novità della Summer 2024

Mappamondo scalda i motori per Bit, al via domenica 4 febbraio a Milano fino a 6. Il focus del t.o. romano – stand F83 del Villaggio Astoi (pad.4) – sarà sui viaggi in partenza da Milano verso tutte le destinazioni operate, dal Sud-est asiatico al Giappone & Pacifico, dall’America Latina all’Africa australe. Inoltre, l’operatore illustrerà le proposte della Summer 24 e qualche anticipazione sull’inverno.

Tra le novità, il debutto ufficiale di Shiruq, viaggi culturali by Mappamondo, il marchio di recente acquisizione, che mira a diventare un punto di riferimento nel turismo culturale per le agenzie di tutta Italia. Focus sulle proposte di gruppo del prossimo quadrimestre – con accompagnatore dall’Italia – che prediligono Nord e West Africa e gli Stati del Golfo. Shiruq è al lavoro anche per implementare le proposte di viaggio in Asia.

Il 2023 è stato un buon anno per il t.o., che ha registrato ottimi dati di fatturato, ponendo le basi per un 2024 promettente, con una domanda in crescita e numeri incoraggianti.

«Nel 2023 Mappamondo ha intensificato notevolmente i propri sforzi al fine di garantire una sempre più ampia disponibilità di prodotti in allotment durante i periodi di maggiore domanda – sottolinea Andrea Mele, ceo Mappamondo – Il nostro impegno sui voli e sui servizi a terra fornisce agli agenti di viaggio uno strumento di vendita molto efficace, che consente di suggerire ai clienti viaggi con conferma immediata e garantita».