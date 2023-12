Mappamondo acquisisce il t.o. Shiruq

Botti anticipati di fine anno nel travel italiano. Mappamondo ha acquisito Shiruq, marchio di tour operator di nicchia specializzato in viaggi d’autore ad alto contenuto culturale.

L’amministratore delegato di Mappamondo, Andrea Mele, spiega a L’Agenzia di Viaggi Magazine: «Questa acquisizione significa molto per noi, soprattutto una diversificazione del business importante perché entriamo nel mondo dei viaggi culturali, da noi finora poco esplorato, che riteniamo abbia un potenziale enorme di sviluppo e crescita soprattutto attraverso la vendita in agenzia di viaggi».

«Pensiamo che il nostro t.o., con la sua forza di penetrazione nella rete agenziale, da nord a sud, possa fare molto per Shiruq, marchio piccolo ma di altissima qualità, che peraltro proseguirà ad avvalersi di risorse interne molto preziose come Francesca Lorusso, confermata alla direzione del t.o. Per il qualificato team di Shiruq che in questi due anni ha sofferto l’impraticabilità delle sue mete, si tratta di una svolta importante e per noi di una sfida futura tutta da vivere».

Dall’acquisizione, decisa in tempi rapidi, si passerà subito allo sviluppo operativo con interessanti sinergie con Mappamondo e quindi, come lo stesso Mele ammette, «ci saranno presto anche delle novità di prodotto e destinazioni targate Shiruq by Mappamondo».