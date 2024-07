Mappamondo, Capodanno negli Emirati con voli diretti

Trascorrere Capodanno a Dubai e Abu Dhabi: è la proposta di Mappamondo. Il t.o. propone voli diretti da tutta Italia per entrambe le destinazioni.

Chi sceglierà di festeggiare Capodanno nella sfarzosa Dubai potrà partecipare a una visita guidata di sei ore cui seguirà una cena con cucina tipica al celebre Sabaa Restaurant di Al Seef Heritage Hotel, Curio Collection by Hilton.

Nel programma anche un’escursione fino ad Abu Dhabi di una giornata, con pranzo incluso, per esplorare la capitale degli Emirati Arabi e i suoi iconici punti di riferimento, poi un safari nel deserto in 4×4 con cena bbq tra le dune in un tipico accampamento beduino e una passeggiata a dorso di cammello; per i più sportivi, una discesa tra le dune in sandboarding.

Tra i servizi esclusivi offerti per il viaggio dal t.o., camere a disposizione fino all’orario di partenza degli ospiti e assistenti Mappamondo in lingua italiana presenti quotidianamente negli alberghi.

Il viaggio proposto è di cinque o sei notti con partenze disponibili il 26, 27, 28, 29 e 30 dicembre da Milano, Bergamo, Venezia, Bologna, Pisa, Roma, Bari, e Palermo.

Per chi vuole vivere un’esperienza ancora più completa, è disponibile un viaggio combinato, Dubai e Abu Dhabi. Anche in questo caso, sono previste tre escursioni esclusive e camere a disposizione oltre l’orario di check-in e check- out. Viaggio di sette notti, con partenza il 30 dicembre da Bologna e Roma.

Per le agenzie, il supplemento YQ è incluso nelle quote e commissionabile.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Mappamondo