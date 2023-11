Mappamondo, Honeymoon da sogno per il 2024

Mappamondo, tour operator, specializzato nei viaggi su misura a lungo raggio da ben 47 anni, dedica ai viaggi di nozze da sempre grande attenzione e pubblica il nuovo catalogo per i futuri sposi 2024.

Anche per Mappamondo il Giappone è stato nel 2023 tra le mete in tendenza più richieste per i viaggi di nozze, quindi verrò riproposto anche nel 2024 aggiungendo la combinazione con altre 4 destinazioni: Thailandia, Filippine, Polinesia e Nuova Caledonia. Il Giappone, infatti, per la sua posizione, è anche un importante anello di congiunzione tra l’Oriente e le favolose isole del Pacifico. Rimanendo in Oriente, per gli sposi più avventurosi, Mappamondo propone Vietnam e Cambogia, Paesi da sempre affascinanti con la loro storia, le tradizioni millenarie, i siti archeologici patrimoni dell’Unesco, come Angkor Wat, in Cambogia.

Anche l’Australia cresce tra le mete amate dai novelli sposi: l’operatore la programma con un’estensione mare, con voli diretti dalla terra dei canguri per le Isole Fiji, la Nuova Caledonia, le Isole Cook. Stessa idea di combinazione, partendo però dalla Nuova Zelanda da cui raggiungere le Isole Cook, grazie ai voli giornalieri Air New Zeland per Rarotonga.

Il Sudafrica è un’altra destinazione classica intramontabile per gli sposi, Mappamondo offre a chi la sceglie l’opportunità di allungare il soggiorno alle Mauritius o alle Seychelles dove è possibile pernottare in diverse isole. Poi c’è il Perù, cui si può abbinare il paradiso naturalistico delle isole Galapagos, o l’Argentina, legata ai Caraibi con un soggiorno balneare nella Repubblica Dominicana grazie ai voli Copa Airlines via Panama.

Infine, per chi ha tempo e denaro, rimane il giro del mondo abbinando i diversi viaggi proposti, con voli di ritorno via est o ovest, in base al punto di partenza.

«Quello dei viaggi di nozze si riconferma un segmento importantissimo sul quale continuiamo a investire, per il 2024 abbiamo lavorato con largo anticipo presentando un’ampia gamma di offerte come alternativa alle solite proposte che riteniamo ormai un po’ superate – spiega Daniele Fornari, product manager Mappamondo – Gli itinerari combinati rappresentano da sempre una soluzione di grande valore cui riserviamo massima attenzione con “I grandi tours”, viaggi molto articolati e ben organizzati, che tengono in considerazione la comodità dei voli e le tariffe aeree più vantaggiose per visitare due Paesi in un unico viaggio. Su questi itinerari abbiamo anche quattro sezioni dedicate sul sito, una per ogni macroarea».

Mappamondo dedica agli sposi anche alcuni plus studiati ad hoc, come un bonus fino a 175 euro a coppia e garantisce il rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza, in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione.