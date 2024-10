Mappamondo mette in catalogo la “fioritura” in Corea del Sud

In viaggio per la stagione della fioritura non solo in Giappone. Per la primavera 2025, Mappamondo allarga il campo e propone, oltre a due itinerari nel Paese del Sol Levante, anche il tour lungo la via coreana della fioritura.

GIAPPONE

Sono due i viaggi programmati in Giappone. Daniele Fornari, product manager di Viaggi del Mappamondo, introduce le proposte del tour operator romano per il periodo di hanami, tra fine marzo e inizio aprile 2025, quando il paesaggio si colora con i ciliegi in fiore: «Anche quest’anno abbiamo due tour in esclusiva Mappamondo per viaggiare in Giappone. Due itinerari diversi e molto completi nei quali non manca la notte in un ryokan».

Il primo itinerario, di taglio tradizionale, inizia a Tokyo e si conclude a Osaka, attraversando luoghi come Hiroshima, l’isola di Miyajima e Kyoto, la città che incarna l’anima raffinata del Giappone, tra geishe e antichi santuari. In questo viaggio non mancano esperienze speciali come un soggiorno in un ryokan tradizionale con possibilità di fare il bagno nelle acque termali a Kaga Onsen e una giornata dedicata alla visita di Hiroshima e l’isola di Miyajima, incluse la visita al Memoriale della Pace e al Parco della Memoria.

Il secondo itinerario, dai ritmi un po’ più rilassati, è anch’esso imperniato sulla magia della fioritura di sakura, il fiore del ciliegio giapponese. Prevede una giornata sul Monte Fuji, con una crociera sul Lago Kawaguchi e la visita alla pagoda di Arakurayama. Si visita Okayama con il quartiere storico di Kurashiki, famoso per i suoi canali e gli edifici storici ben conservati. Questo viaggio è più orientato verso paesaggi naturali e città minori, con un’attenzione maggiore alla scoperta di aspetti più pittoreschi del Giappone, ma non mancano gli highlight come Tokyo.

Si tratta di due viaggi di 12 giorni con partenza da Roma Fiumicino, voli diretti Ita con possibilità di avvicinamento dai principali aeroporti italiani.

COREA DEL SUD E K-BLOSSOM

“Le proposte si arricchiscono con la Corea del Sud, è questa la novità del 2025 – continua Fornari – Un Paese che programmiamo da circa trent’anni e sul quale abbiamo notato una forte crescita delle richieste nell’ultimo periodo. Abbiamo disegnato un viaggio su misura che inizia a Seoul e scende fino a Busan passando per Jeonju e Gyeongju. Anche in Corea del Sud è prevista un’esperienza autentica: si dorme una notte in un hanok, la tradizionale casa coreana. Sia in Giappone sia in Corea del Sud è prevista la guida in italiano e l’accompagnatore Mappamondo dall’Italia».

Anche in Corea del Sud si verifica la stagione della fioritura, quando le campagne e le città si colorano di sfumature gentili. Il tour sarà un viaggio completo alla scoperta della tradizione e dell’ultra modernità. Una notte in un hanok a Jeonju, per vivere un’autentica esperienza coreana. Il viaggio inizia a Seoul, dove si scoprono luoghi iconici come il Gyeongbokgung Palace, i giardini fioriti del Bukchon Hanok Village e la Seoul Tower. Tra fine marzo e aprile, i parchi e le strade si tingono di rosa con la fioritura dei ciliegi, simbolo di rinascita e speranza. Il viaggio prosegue verso Jeonju, Hapcheon e Gyeongju, dove si sperimenta l’ospitalità tradizionale in una casa hanok e si visitano i templi buddhisti secolari. L’itinerario culmina a Busan, città portuale moderna e vibrante, dove grattacieli, spiagge e villaggi artistici offrono un’esperienza unica.

Il tour di 10 giorni parte il 27 marzo 2025 da Roma Fiumicino con voli Asiana. Previsti avvicinamenti gratuiti da tutti i principali aeroporti italiani.

Le foto pubblicate sono state inviate dall’ufficio stampa di Mappamondo