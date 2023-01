Mappamondo propone il Bahrain in formato Formula 1

Manca poco più di un mese al via del Mondiale di Formula 1 2023, che partirà dal Bahrain il 5 marzo. Per l’occasione, Mappamondo ha studiato una proposta ad hoc che include i trasferimenti ogni giorno dall’hotel prescelto al circuito, e anche il biglietto in “Tribuna University Grandstand” per assistere sia alla gara e sia alle prove e alle qualifiche nei due giorni precedenti.

Completano l’offerta voli di linea Turkish Airlines via Istanbul con partenze da Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli e Bari, quattro notti in camera doppia con prima colazione buffet, trasferimenti da e per l’aeroporto a Manama.

La proposta fa parte della linea di prodotto Save Money-Go Safe, la formula esclusiva che rende le offerte Mappamondo ancora più competitive, grazie all’abolizione delle quote di gestione prenotazione. Per prenotare in tutta serenità la propria vacanza, Mappamondo garantisce sempre il rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza, in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione.