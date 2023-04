Mar Rosso: grandi novità per il Four Seasons Resort Sharm El Sheikh

Four Seasons Hotels and Resorts raddoppia la sua offerta ricettiva a Sharm El Sheikh. Il gruppo leader dell’ospitalità di lusso, a seguito di un importante piano di investimenti, propone nuove camere e suite, ristoranti e attività ricreative sul Mar Rosso. Il direttore generale Leon Baum spiega: «Abbiamo inaugurato una nuova fase dell’iconico resort, tra i più amati d’Egitto fin dalla sua inaugurazione 21 anni fa, raddoppiando le dimensioni della struttura, introducendo nuove sistemazioni, luoghi di intrattenimento e ristoranti, all’insegna dei massimi livelli di servizio e qualità che contraddistinguono Four Seasons».

Situato su un tratto di costa privata lunga un chilometro, Four Seasons Resort Sharm El Sheikh è immerso tra giardini con palme e fontane rivestite di mosaici, e offre un contesto unico tra montagne, deserto e mare. Il resort è tra i più amati del Mar Rosso grazie a una delle migliori barriere coralline della regione, una funicolare che trasporta gli ospiti dalla cima alla spiaggia, cinque piscine, una Spa molto apprezzata e a un centro immersioni gestito da esperti.

Immerse in un un’accogliente oasi sulla spiaggia, le 115 nuovissime camere e suite sono perfette per famiglie, gruppi di viaggiatori e ospiti più esigenti. La combinazione di colori è stata creata da Wimberley Interiors sulle note delle sabbie dorate e acque azzurre di Sharm El Sheikh, in perfetta sintonia con l’ambiente circostante. Ampi balconi e terrazze offrono spazi lounge per godersi il sole tutto l’anno. Gli alloggi degli ospiti incorporano un semplice ma elegante gioco di texture che riflette i paesaggi naturali, ispirandosi alle rocce del deserto o alle onde del mare.

Discorso a parte per The Palace, una residenza indipendente fronte mare con tre camere da letto, progettata per ospitare reali, figure internazionali e l’élite mondiale. Distribuita su 565 mq, è la signature suite più importante del resort. Con una sala fitness privata, una sala per i trattamenti termali, uno spogliatoio, uno spazio per l’ufficio e strutture residenziali complete, questo eccezionale rifugio offre il massimo della raffinatezza e privacy. Giardini lussureggianti, un’ampia terrazza con un tavolo da pranzo da otto posti e due piscine a pochi passi dalla spiaggia privata creano ulteriori opportunità di spazi all’aperto. La barriera corallina del resort, situata al largo della spiaggia, è una spettacolare anteprima delle meraviglie sottomarine del Mar Rosso. In questa località ci sono ancora più opportunità per gli aspiranti ed esperti subacquei di ottenere la certificazione grazie a un nuovissimo centro di immersione che offre una piscina e un’aula dedicate all’addestramento. Per coloro che preferiscono rimanere in superficie, un charter privato di yacht è il modo perfetto per esplorare lungo la costa e ammirare gli straordinari paesaggi dove il deserto incontra il mare. Gli ospiti possono anche fare kayak, parasailing e stand-up paddle.

Il resort propone una vera e propria destinazione culinaria a Sharm El Sheikh, guidata dal direttore food and beverage Simone Cerea, da 22 anni al Four Seasons. Cerea e il suo team accompagnano gli ospiti in un viaggio dal Giappone all’America Latina, passando per il Medio Oriente.

Nove nuove location interne ed esterne rendono il resort un palcoscenico per eventi indimenticabili. Come il Royal Palm Garden sulla spiaggia, il luogo più romantico per sposarsi tra 3.000 palme reali e vista mare. L’atmosfera caratteristica del Mar Rosso unita all’offerta gastronomica, a designer floreali di fama mondiale ed esperti event planner, garantiscono un’esperienza memorabile.