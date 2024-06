Mare di lusso Italia, nella Top 5 comandano Capri e Portofino

E’ Capri la regina indiscussa del mare di lusso. Nella Top 5 delle destinazioni balneari d’alta gamma, stilata dal report The Next a cura di Global Blue e Lybra Tech, l’isola campana è in vetta davanti a Portofino, Forte dei Marmi, Taormina e Porto Cervo e questa estate sarà una stagione super grazie soprattutto agli arrivi dagli Usa.

Capri si conferma dunque come la destinazione più ambita, soprattutto dal viaggiatore straniero, che pesa per l’84% del totale: il 31% è rappresentato solo dagli americani, con una permanenza media di soggiorno di 4 notti. Questi dati, ottenuti da Lybra Tech analizzando le ricerche di soggiorno compiute tra marzo e giugno, sono in continuità con il 2023, quando Capri si rivelò la meta estiva per eccellenza e i turisti a stelle e strisce i più attivi nell’effettuare acquisti Tax free shopping: secondo Global Blue, tra maggio e settembre 2023, il 55% dei volumi generati a Capri è stato ad opera dello shopper americano.

Porto Cervo, la perla della Costa Smeralda, nonostante occupi l’ultima posizione, si distingue per la durata media del soggiorno più lunga, con una permanenza di 5,5 giorni. Quattro a Forte dei Marmi e Taormina (oltre Capri), mentre i turisti a Portofino scelgono in media di soggiornare in paese per soli 2,4 giorni.

Per quanto l’analisi delle provenienze riveli alcune differenze tra le destinazioni, esiste comunque una costante: la domanda turistica da parte degli stranieri costituisce la maggioranza per ciascuna delle mete esaminate. Gli italiani, infatti, vanno dall’8% di Portofino al 34% di Taormina. Tra i turisti extra Ue, quelli provenienti dagli Stati Uniti emergono come i veri protagonisti: sono la prima nazionalità a Capri (31%), Forte dei Marmi (32%) e Portofino (41%); la seconda – dopo gli italiani – a Taormina (15%) e Porto Cervo (18%).

Vi sono poi nazionalità emergenti. L’Australia si distingue, comparendo nelle top 10 di Taormina (3%) e Porto Cervo (4%): un mercato in crescita negli ultimi anni, soprattutto grazie ai nuovi collegamenti aerei che facilitano i viaggi intercontinentali. A Capri, invece, si nota una crescente presenza di turisti provenienti dal Brasile (2,6%) e dall’India (2%).

Come arrivano queste cinque destinazioni al principio della stagione estiva? The Next lo ha approfondito a attraverso i dati Tax free shopping forniti da Global Blue. Tra marzo e maggio, la spesa Tax free è cresciuta del 36% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, così come sono aumentate le transazioni (+42%): lo slancio dato dalla primavera è quindi positivo e l’auspicio è che il trend di crescita prosegua.

Ancora una volta, le principali nazionalità per contribuzione alla spesa sono state quella americana (37%), araba (10%) e dei turisti del Sud-est asiatico (7%). Per quanto riguarda le categorie merceologiche preferite, svetta il fashion&clothing, con il 78% dei volumi di acquisto (+4 punti percentuali sul 2023), seguito dal watches&jewellery con il 19%.