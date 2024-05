Mare Italia, Diana (Ota): «Così risolviamo il caro prezzi»

Per uno specialista del Mare Italia come Ota Viaggi, quelli in corso sono mesi intensi. Ce lo ribadisce Massimo Diana, direttore commerciale, che ci parla di «un gennaio e febbraio ad altissimi livelli, seguiti dal normale rallentamento di marzo con la Pasqua e da un aprile stabile, che non vede né picchi e né flessioni».

Ota Viaggi conferma il suo focus sul target medio e lavora per acquisire anche prodotto con un pricing più abbordabile del solito: «Il Mare Italia oggi è costoso e vogliamo dare alle agenzie di viaggi tutte le giuste alternative in linea con l’offerta Ota – prosegue Diana – Sono contento, al momento a livello di vendite siamo sopra allo scorso anno ma so benissimo che la partita si vince al 90’, quindi intorno al 20 agosto».

Attualmente, con l’inserimento di una serie di novità Ota Viaggi ha rinforzato l’offerta estiva 2024 superando quota 100 strutture a catalogo: «Ci sono le due novità in Sardegna, il Marina Manna a Valledoria e Le Tonnare di Stintino, quest’ultimo è in realtà un ritorno – aggiunge il direttore commerciale – E in Sicilia abbiamo annunciato anche Le Dune a Catania e il Santa Lucia a Cefalù, oltre che i Mangia’s Pollina, Selinunte e Himera. Sull’inserimento di strutture continuiamo a lavorare guardando anche alla Puglia e a Rimini, del Gruppo Mangia avremo anche Torre del Barone, cinque stelle a Sciaccamare, e inseriremo il Carlton di Cefalù».

Uno sforzo importante, dunque, per il t.o. guidato dalla famiglia Aprea. «Vogliamo continuare a essere un riferimento importante nel Mare Italia. Negli anni si era un po’ persa la figura del t.o. generalista, ma con le nuove esigenze di budget e le difficoltà di programmazione e organizzazione che si porta dietro questo tipo di prodotto, assai disintermediato nell’ultimo periodo, stiamo riprendendo il nostro terreno a favore delle adv».

Il prossimo importante appuntamento di Ota Viaggi è fissato in Puglia dal 17 al 19 maggio con l’evento Obiettivo X, con la partecipazione di quasi 300 agenzie ospitate al CdsHotels Porto Giardino di Monopoli.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Ota Viaggi