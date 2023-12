Marocco, Barceló apre due cinque stelle a Casablanca e Rabat

Barceló Hotel Group annuncia un importante investimento di oltre 80 milioni di euro per l’acquisizione e la successiva ristrutturazione di due hotel a 5 stelle in Marocco. A Casablanca e a Rabat, diventando la catena alberghiera spagnola con la più consistente presenza nel Paese, dove attualmente gestisce otto hotel in sei città per oltre 1.600 camere.

Nei prossimi mesi verrà realizzato un ambizioso progetto di trasformazione completa di entrambi gli hotel, precedentemente gestiti con il marchio Farah, e rispettivamente con 279 e 192 camere, che verranno quindi proposti con il marchio Royal Hideaway nel caso dell’hotel di Casablanca e con il marchio Barceló per quello di Rabat.

In questo modo il Gruppo Barceló avrà in Marocco il suo primo hotel di lusso con marchio Royal Hideaway, e sarà presente nel Paese con tutti i suoi quattro marchi: Royal Hideaway, Barceló, Occidental e Allegro.

Questo progetto prosegue il piano di espansione e conferma l’impegno della catena nello sviluppo turistico ed economico del Marocco.

Dal 2006, l’azienda, insieme ai suoi partner locali, ha investito oltre 150 milioni di euro nel Paese.

Raúl González, ceo per l’area Emea di Barceló Hotel Group, ha dichiarato: «Il Marocco è un Paese importante per l’espansione strategica dell’azienda. Siamo molto soddisfatti di questa operazione che porta all’acquisizione di questi due nuovi hotel, permettendoci di essere presenti a Rabat, la capitale del Paese, e di rafforzare la nostra leadership a Casablanca. Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere in Marocco e di aggiungere nuovi hotel, soprattutto a 4 e 5 stelle, sia nel segmento turistico che in quello urbano, nelle località in cui siamo già presenti anche in nuove destinazioni».