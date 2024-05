Marriott apre a Dubai The First Collection at Jumeirah Village Circle

Tribute Portfolio, brand di strutture indipendenti di Marriott Bonvoy, sbarca a Dubai con The First Collection at Jumeirah Village Circle.

L’hotel, posizionato in un quartiere dinamico come il Jumeirah Village Circle (Jvc), coniuga l’energia frenetica della vita cittadina con la tranquillità di una vacanza in spiaggia ed è vicino ai principali punti di riferimento e alle attrazioni della città, tra cui impianti sportivi e campi da golf di livello mondiale.

«Siamo entusiasti di presentare The First Collection at Jumeirah Village Circle come parte del Tribute Portfolio di Marriott Bonvoy – spiega Rob Burns, ceo di The First Group – The First Collection at Jumeirah Village Circle è una delle principali proprietà lifestyle di Dubai. L’ingresso nel Tribute Portfolio ci permette di trarre beneficio dalla potente rete di Marriott e il suo rinomato programma di fidelizzazione, incrementando la nostra visibilità e l’accessibilità ai viaggiatori internazionali che cercano a Dubai un soggiorno autentico e memorabile».

Le 491 camere di The First Collection at Jumeirah Village Circle hanno colori vivaci e contemporanei ispirati alla bellezza della natura, l’hotel dispone anche di 26 suite boutique, come la horizon suite, dotata di piscina privata e terrazza con vista sulla città.

Gli ospiti della struttura avranno accesso all’esclusivo Beach Club di ispirazione mediterranea su Palm Jumeirah, con lettini, cabanas, piscine e accesso privato alla spiaggia. Dopo una giornata al sole, la spa è il luogo perfetto per rilassarsi, con trattamenti ringiovanenti e massaggi, tra cui una varietà di trattamenti per il viso su misura.

L’offerta culinaria di The First Collection at Jumeirah Village Circle è ampia e curata, tra il 29° e 30° piano un ristorante offre cucina sudamericana in un ambiente vivace e dinamico, con un’ampia vista che spazia da Dubai città alla costa, il ristorante propone intrattenimento dal vivo e una ricca selezione di cibi e bevande ispirati ai sapori sudamericani e caraibici.

Nell’hotel, il Village Bistro serve invece un buffet internazionale, barbecue dal vivo e pizza. Per chi è alla ricerca di un’atmosfera più rilassata, il pool bar vanta uno dei più grandi schermi degli Emirati Arabi Uniti e trasmette sport ed eventi in diretta.

La struttura offre anche una serie di servizi esclusivi, tra cui una piscina all’aperto e un centro fitness completamente attrezzato, oltre a un comodo centro business e navette locali gratuite da e per il Mall of the Emirates e il Dubai Mall.