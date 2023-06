Marriott, debutto in Portogallo per l’insegna Renaissance

Con un portafoglio di 300.000 hotel in oltre 5.000 destinazioni in 195 Paesi, #Bedsonline abbina i migliori #hotel alle esigenze degli #agentidiviaggio , tenendo sempre conto della soddisfazione del cliente finale.Gli agenti possono utilizzare una vasta gamma di filtri disponibili sulla piattaforma, per selezionare le strutture più adatte ai viaggiatori.Ulteriori opzioni come la cancellazione gratuita, la cancellazione parziale, le prenotazioni non rimborsabili e le promozioni completano l’offerta della piattaforma