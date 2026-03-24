Marriott deposita il marchio Matter Hotels

Marriott International ha depositato la registrazione del marchio Matter Hotels, un segnale che il colosso alberghiero potrebbe prepararsi ad aggiungere un altro marchio al suo portafoglio, composto al momento da 37 brand. Lo scrive il sito Skift.

Marriott ha depositato il marchio e registrato dei domini web correlati per “Matter Hotels by Marriott”, pochi giorni dopo le parole dell’amministratore delegato, Anthony Capuano, che aveva identificato specifici «spazi vuoti» nella «architettura del gruppo», durante una conferenza di settore.

La domanda di registrazione del marchio negli Stati Uniti è stata depositata il 17 marzo, presso l’Ufficio brevetti e marchi. Il deposito copre potenziali servizi alberghieri, di ristorazione e bar, servizi spa e di bellezza, nonché servizi di intrattenimento, eventi e casinò. Marriott ha registrato cinque nomi di dominio web relativi a Matter Hotels tra il 13 e il 16 marzo. Marriott ha poi depositato la domanda di registrazione a livello internazionale, tra Regno Unito, Canada, Unione europea, Costa Rica, Argentina e altri Paesi.

L’ultimo lancio di un brand da parte di Marriott è stato Series by Marriott, una collezione globale per il segmento midscale e upscale annunciata nel maggio 2025 e attualmente in fase di espansione. Proprio in questi giorni, Neal Jones, presidente Emea Marriott International, ha comunicato gli opening di Series nel Regno Unito e in Italia. Nel nostro Paese Series aprirà a Montesilvano, Peschici, Pomezia, Rimini, Valmontone e Venezia grazie all’accordo con Amapa Group.

L’accordo rafforza ulteriormente la collaborazione tra le due organizzazioni e segue le aperture dell’hotel Courtyard by Marriott Milan Linate e del Residence Inn by Marriott Milan Linate.