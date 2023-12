Marriott, la grande corsa: 24 aperture il prossimo anno

All’International Luxury Travel Market di Cannes, Marriott International ha annunciato il traguardo dell’apertura del 500° hotel di lusso: The St. Regis Riyadh che si aggiunge a un portfolio che comprende 69 Paesi e territori, con cinque nuovi hotel in destinazioni emergenti attesi nelle ultime settimane del 2023. Ad oggi sono oltre 200 gli hotel e i resort del portfolio di lusso di Marriott International in fase di sviluppo a livello globale, tra cui 24 proprietà che apriranno nel 2024.

«Il debutto di The St. Regis Riyadh come 500° hotel di lusso rappresenta un importante traguardo per Marriott International e sottolinea la nostra missione di portare un servizio senza precedenti nelle destinazioni più esclusive e contemporaneamente nelle zone più remote del mondo – afferma Tina Edmundson, president of luxury at Marriott International – Il nostro portfolio di lusso è completato da una serie di esperienze eccezionali per gli ospiti, che ci permettono di stabilire lo standard per il futuro del turismo, continuando ad agire in modo innovativo e aprendo nuovi orizzonti».

THE RITZ E ST. REGIS

Il prossimo anno The Ritz-Carlton celebrerà l’espansione di Yacht Collection, con il debutto del secondo superyacht di nuova costruzione Ilma, previsto per la seconda metà del 2024. Sempre per l’anno prossimo è prevista l’apertura di due nuove strutture: Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve nel Mar Rosso, e Nekajui, a Ritz-Carlton Reserve nella Penisola di Papagayo in Costa Rica.

Quanto a St. Regis nel 2024 ci saranno opening da Los Cabos in Messico a Cap Cana in Repubblica Dominicana, fino all’esclusiva Longboat Key in Florida.

W HOTELS ED EDITION

Nel 2024 W Hotels porterà il suo servizio in nuove destinazioni con l’apertura di W Prague e gli opening in Nord America: W New York – Union Square, W Hollywood, W Austin e W New Orleans – French Quarter.

Edition, basandosi sull’attuale portfolio di 19 hotel in destinazioni globali come New York, Barcellona, Islanda, Tokyo e Dubai, prevede di esplorare nuovi mercati il prossimo anno come l’Arabia Saudita, con l’apertura prevista di The Jeddah Edition.

THE LUXURY COLLECTION E JW

Il nuovo anno sarà importante anche per The Luxury Collection, che prevede il debutto di nuove proprietà in alcune delle capitali culturali più richieste, tra cui Madrid, Spagna; Monaco, Germania; Nizza, Francia; Isla Mujeres, Messico; Labuan, Indonesia; e Sindalah, Arabia Saudita.

Nel 2024 è previsto anche il debutto del brand Jw a Nairobi e Auckland.