Master Explorer compie 25 anni

Festa grande in casa Master Explorer, che quest’anno celebra i suoi 25 anni di attività: un traguardo importante che arriva in un momento di forte dinamismo per l’azienda, oggi protagonista di una crescita significativa sia nel tour operating tradizionale sia nei servizi dedicati al segmento corporate.

Nel corso dell’ultimo anno, Master Explorer ha infatti consolidato il proprio posizionamento grazie a un modello operativo sempre più integrato, capace di unire tecnologia, consulenza e un rapporto diretto con il trade.

Passaggio cruciale nella maturità operativa del t.o. è stata l’evoluzione della piattaforma Prenotando, arricchita da nuove funzionalità e partnership, che ha contribuito a migliorare l’efficienza dei processi e a rafforzare la collaborazione con agenzie e aziende.

Fondata nel 2001 da Gaetano Catacchio, l’azienda guarda ora ai prossimi anni con una strategia chiara, orientata all’innovazione, all’ampliamento dell’offerta, al rafforzamento della presenza sul territorio e alla creazione di valore condiviso per i propri partner.

«Venticinque anni di storia sono un patrimonio prezioso, ma soprattutto una spinta a guardare avanti con ambizione – dichiara Domenico Foggetti, direttore generale di Master Explorer – E ora il nostro impegno è continuare a crescere insieme alle agenzie e alle aziende, mantenendo la qualità del servizio, la vicinanza al trade e la capacità di anticipare le esigenze di un mercato in continua evoluzione».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Master Explorer

Da sinistra: Domenico Foggetti (general manager), Gaetano Catacchio (presidente e fondatore), Cristian Pipino (tender & marketing specialist)