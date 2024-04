Master Group, accordo con Guidder Travel per la rappresentanza in Brasile

Significativo rafforzamento commerciale in Brasile per Master Group grazie all’accordo in esclusiva siglato con Guidder Travel, agenzia di rappresentanza in Sudamerica.

«Sarà una partnership strategica senza precedenti – annuncia Monica Accetto, general manager di Master Group – E siamo convinti che l’accordo con Guidder Travel rappresentato da Rodrigo Tobias Ferreira, segni un importante passo avanti nel percorso Latam decollato in azienda nel 2020, altrettanto fieri di promuovere al meglio il patrimonio italiano, attraverso le indiscusse doti professionali di Rodrigo e il suo Team. Quando due aziende eccellenti si uniscono, il successo diventa inevitabile. Questa collaborazione non è solo un’unione di risorse e competenze, ma un legame basato su valori condivisi, visione comune e un impegno irremovibile per l’eccellenza. A fare la differenza con i prodotti attualmente proposti dal mercato, ormai datati, spiccheranno esperienze di viaggio straordinarie, autenticità senza paragoni, approcci creativi e standard di assistenza e prodotto elevati. Una forza combinata che ci renderà unici nel mercato».

Da parte sua Rodrigo Tobias Ferreira ha commentato: «Sono entusiasta di essere il volto di Master Group qui in Brasile, un mercato di grande importanza per l’Italia che resta una delle prime tre destinazioni scelte in Europa per i brasiliani. Credo fermamente che l’azienda conquisterà una vasta fetta di clienti nel paese grazie alla diversità di prodotto offerto da Mgto e dal suo brand di lusso Divinity. Infatti in appena 20 giorni di rappresentanza del marchio, abbiamo già catturato l’attenzione di importanti operatori desiderosi di unirsi a noi. Sono convinto che insieme faremo splendere il prestigioso sole di Master Group qui in Brasile».