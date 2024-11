Mastercard, alleanza con Sekurest per innovare i pagamenti nel travel

Una nuova partnership strategica con Sekurest, realtà nata per proteggere viaggiatori e operatori del travel dai rischi di natura operativa e finanziaria. L’ha annunciata Mastercard in occasione del Salone dei Pagamenti, l’evento internazionale che riunisce istituzioni, banche, aziende tecnologiche e startup, in programma a Milano dal 27 al 29 novembre.

La collaborazione nasce dal graduale consolidamento del turismo come settore strategico per la crescita economica che negli ultimi anni ha visto un significativo aumento del volume delle transazioni. In risposta a questo scenario, l’accordo permetterà a Sekurest di integrare nel suo ecosistema le più innovative soluzioni di Mastercard sui pagamenti digitali – come ad esempio il programma Wholesales, che offrirà agli operatori del settore travel transazioni B2B più rapide, efficienti e sicure con vantaggi significativi nel processo di acquisto dei viaggi per operatori e consumatori.

«Siamo lieti di collaborare con Sekurest per portare soluzioni di pagamento innovative e sicure nel settore del travel, che rappresenta un settore strategico per l’economia del nostro Paese – sottolinea Luca Corti, country manager Italia di Mastercard – Le nostre soluzioni consentono di migliorare l’efficienza operativa e ridurre i rischi finanziari sia per le imprese che per i viaggiatori, grazie ai pagamenti digitali e integrati».

«Grazie a questa partnership strategica con Mastercard – osserva Carlo Schiavon, ceo di Sekurest – siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti nel settore travel soluzioni di pagamento all’avanguardia, che non solo migliorano la gestione del flusso di cassa, ma riducono anche i rischi operativi».