Matilde Celentano diventa presidente della dmo Latium Experience

La destination management organization Latium Experience ha un nuovo presidente: è Matilde Celentano, eletta sindaco di Latina due mesi fa e formalmente rivestita della carica il 17 maggio scorso. Subentra al precedente commissario, che ha traghettato il Comune alle elezioni.

Lo Statuto della dmo attribuisce la qualifica di presidente al Sindaco di Latina, città capofila del progetto che promuove 12 Comuni del Lazio: Aprilia, Colleferro, Guidonia, la stessa Latina, Maenza, Pomezia, Pontinia, Priverno, Prossedi, Sabaudia, San Felice Circeo, Ventotene. L’associazione riunisce anche 40 operatori privati.

Di professione medico-fisiatra, Matilde Celentano debutta con un ruolo istituzionale nel 2016, quando viene eletta consigliera comunale a Latina. Nel 2021 diventa capogruppo di Fratelli d’Italia. Alle recenti elezioni amministrative viene eletta sindaca al primo turno con il 70,68% dei voti, sostenuta da una coalizione di centro-destra. È la prima donna a ricoprire la carica.

La nomina a presidente di Latium Experience è stata ratificata giovedì 13 luglio, dal consiglio direttivo della dmo. Nella medesima seduta è stato formalizzato anche l’ingresso del nuovo sindaco di Pomezia Veronica Felici, a sua volta subentrata al commissario di Pomezia, quale consigliere, sempre a norma di Statuto.

Paola Cosimi, general manager di Latium Experience, ha commentato: «Diamo tutti il benvenuto al nuovo presidente. Questo è un momento estremamente fervido per Latina e la sua provincia, anche grazie al nuovo disegno di legge presentato in Senato in questi giorni, sul centenario della città, che cadrà nel 2032. Come dice il presidente Celentano è un’occasione unica per proiettare Latina in contesti internazionali con un progetto culturale e stabile».