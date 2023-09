Matrimoni alternativi: “Sì” con Dracula o in mongolfiera

Facciamolo strano, il matrimonio. La moda di scegliere una location insolita per pronunciare il tradizionale “sì” è sempre più in voga con ricadute importanti nel turismo. E tra le idee più pazze raccolte dai wedding planner interpellati dalla rivista specializzata Panorama Sposi è annoverata, ad esempio, una celebrazione per pochi intimi sul Monte Bianco, con abiti rigorosamente da cerimonia, o un rito certamente unico nel suo genere nel Castello di Dracula a Bran, in Romania, che riceve prenotazioni da ogni parte del mondo.

Alternative anche le nozze in mongolfiera segnalate da Matrimonio.com con una celebrazione in alta quota che prevede soltanto gli sposi, i testimoni e il manovratore, per poi festeggiare sullo spiazzo di una valle in puro stile campestre. E per gli amanti del mare il sito narra le peculiarità di un matrimonio tra le onde, celebrato prima su una barca a vela e poi festeggiato con un catering allestito sul porticciolo, in Puglia o Sicilia.

Stravaganti i riti ispirati al passato: da pochi anni la Reggia di Caserta, ad esempio, ha dato il permesso di celebrare i matrimoni in alcuni dei suggestivi ambienti di questa immensa dimora nobiliare. All’estero, intanto, nozze insolite si possono celebrare in Svezia, e precisamente nella località di Jukkasjarvi, dove gli sposi vengono accompagnati sulle slitte trainati dalle renne verso una chiesetta di ghiaccio, per poi darsi alla pazza gioia con pochi intimi nell’Ice Hotel.