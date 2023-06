Mauritius, il gruppo Beachcomber ottiene l’Earth Check Gold

Significativo riconoscimento al Gruppo Beachcomber Resorts & Hotels a Mauritius che ha ottenuto per le strutture Paradis Beachcomber Golf Resort, Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa e Beachcomber House l’Earth Check Gold, una delle certificazioni ambientali più prestigiose a livello internazionale, a conferma di un costante impegno upgrading green del gruppo iniziato fin dal 2015, quando è stato avviato un percorso eco-responsabile con rigorosi protocolli green, e un approccio socio-culturale e ambientale che utilizza 260 criteri.

«È la prima volta che un gruppo a Mauritius riceve questa certificazione – ha commentato Gilbert Espitalier-Noël, ceo del Gruppo Beachcomber – E siamo davvero orgogliosi del lavoro quotidiano sia dei nostri “Green Team” che di tutti i nostri artigiani, impegnati in prima linea non solo in hotel ma anche nella loro quotidianità per salvaguardare la nostra bellissima isola».

La certificazione EarthCheck Gold è un ulteriore motivo di incoraggiamento a proseguire la strada segnata fin dal 2019 con il lancio della Environmental and Social Charter che prevede 52 impegni in chiave eco-sostenibile. Tra i risultati tangibili raggiunti a oggi: utilizzo 100% di acqua riciclata per l’irrigazione dei giardini; due hotel con impianto di desalinizzazione; programma di raccolta dell’acqua piovana (tre hotel + head office); quattro hotel con impianto fotovoltaico con una produzione superiore al 7% di energia green; zero plastica in tutti gli hotel; riciclo di più del 40% dei rifiuti; compostaggio dei rifiuti organici; 45 alveari in aree defilate nei giardini degli hotel per la salvaguardia delle api e la produzione di miele utilizzato nei nostri ristoranti; formazione e progetti sociali.

Beachcomber ha l’obiettivo di ottenere la certificazione EarthCheck Gold per tutta la collezione di hotel a Mauritius entro il 2024. Royal Palm Beachcomber Luxury, Mauricia Beachcomber, Canonnier Beachcomber, Trou aux Biches Beachcomber, Victoria Beachcomber e Shandrani Beachcomber da 4 anni riconfermano il livello Silver e verranno sottoposti a verifica per poter ottenere il Gold entro la fine del 2023.