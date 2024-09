Maxi investimento Atmosphere Core: aprirà 25 hotel in India

Ambizioso obiettivo per Atmosphere Core, che dopo essersi affermata alle Maldive con il lancio di tre marchi e nove resort in 11 anni vuole aprire 25 hotel in India e svela le prime 14 aperture.

«Si è registrata una crescita costante dei viaggiatori nazionali e internazionali verso l’India – ha commentato Stéphane Laguette, chief commercial officer di Atmosphere Core – La nostra lunga esperienza nella gestione di resort alle Maldive ci ha naturalmente ispirato a espandere la nostra presenza in questo Stato ad alto potenziale. Siamo molto attenti nell’identificare proprietà uniche in posizioni strategiche per portare in India la nostra forte eredità con tre marchi distintivi: The Ozen Collection, Colors of Oblu e Atmosphere Hotels & Resorts.

Entro i prossimi quattro anni per la linea Atmosphere apriranno: Sadar Manzil Heritage by Atmpshere Bhopal (gennaio 2025); Stillwood Retreat a Signature Atmosphere Coorg (marzo 2025); Eden Greenz by Atmposphere Nagpur (2025); Atmosphere Nagpur (2026); Allita an Atmosphere Experience Kurseong Darjeeling Hills (2026); Atmosphere Lakeview Kolkata (2027); Atmosphere Bhubaneswar (2027); Varsa Elements of Nature by Atmosphere Kannur (2027); Avongrove Tea Gardens by Atmosphere Mirik Darjeeling West Bengal (2027); Atmosphere Gurugram (2027).

Queste, invece, le nuova strutture The Ozen Collection: Ozen Mansion Kolkata (novembre 2024); Ozen Villas Jaipur (2025); Ozen Nandi Hills Bangalore (2026); Ozen Privado Goa (2026).