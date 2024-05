Open air, maxi investimento da 29 milioni per Human Company

Investimenti per 29 milioni di euro nel 2024 con l’obiettivo di migliorare ulteriormente servizi e strutture. Con queste premesse Human Company ha dato il via al programma di riapertura stagionale: ai camping in town, al Fabulous Village, alle strutture del brand hu openair aperte tutto l’anno, dal 20 aprile si sono affiancati altri cinque villaggi situati in Veneto, Toscana, Lazio e nel Lussemburgo. Entro il 24 maggio, con l’apertura dello hu I Pini Village e di una nuova destinazione in Toscana, il Firenze Certosa Camping, saranno operative tutte le strutture open air.

L’offerta Human Company si completa infine con l’ostello di ultima generazione Plus Florence a Firenze, aperto tutto l’anno, e Palagina, la tenuta del Gruppo nel cuore della Toscana tra natura, didattica e territorio, aperta dal 22 marzo. Come ogni anno grande importanza è stata data al rinnovamento del parco accommodation: grazie a un investimento di oltre 8 milioni sono state installate nuove case mobili, con particolare attenzione al design e alla sostenibilità nella scelta dei materiali. Importante novità è la creazione di una nuova room class, la hu stay excellence, che racchiude gli alloggi di ancora più alta gamma.

In questo ambito rientra anche il progetto di retrofit tecnologico delle case mobili mediante l’utilizzo di tecnologie Iot per il miglioramento dei consumi energetici, un progetto in evoluzione che per le prossime stagioni vedrà un coinvolgimento attivo anche dei clienti. Human Company ha recentemente completato l’acquisizione di una struttura a Firenze Certosa, in grado di ospitare fino a 700 ospiti al giorno. Il villaggio aprirà la stagione il 10 maggio e dal prossimo anno entrerà ufficialmente nel circuito delle strutture hu openair, arricchendo l’offerta dei tre camping in town attualmente operativi. Molto importante anche il progetto di ampliamento dello hu Venezia camping in town, grazie al quale verranno realizzate ben 170 piazzole.

Nel 2024 molte le novità in termini di servizi che vengono implementate, a partire dallo sport. Quest’anno, infatti, gli ospiti potranno usufruire di nuove proposte dedicate come la palestra outdoor dello hu Norcenni Girasole illage. Focus anche sulle proposte sportive nei camping in town presso i quali, grazie alla collaborazione con Virgin Active, gli ospiti potranno prendere parte a lezioni e attività tenute da istruttori qualificati direttamente in struttura.

In vista della nuova stagione si è proceduto anche alla piantumazione di 1000 alberi all’interno delle strutture, a conferma dell’impegno del Gruppo relativamente alla cura e all’attenzione del verde. Particolare attenzione all’ampliamento e all’aggiornamento della proposta di attività, eventi ed escursioni dedicate agli ospiti dei village e dei camping in town. Una delle nuove proposte è, ad esempio, il tour “Roma di notte”, che gli ospiti possono vivere durante un soggiorno nelle strutture del Lazio (Fabulous Village, hu I Pini Village e Roma Camping in Town).

Sul fronte animazione, potenziato ulteriormente il calendario di attività con un servizio 7 giorni su 7 e sempre più proposte di intrattenimento adatte a tutti gli ospiti. «Ci aspettiamo una stagione 2024 molto positiva che andrà a consolidare gli ottimi risultati raggiunti nel 2023 – è l’auspicio di Domenico Montano, direttore generale Human Company – Anche quest’anno abbiamo messo in campo una serie di investimenti volti sia al miglioramento infrastrutturale sia ad un nuovo design dei servizi rivolti ai nostri ospiti».

Chi ama il mare può scegliere lo hu Park Albatros Village, situato sulla costa toscana, tra i siti archeologici più famosi e le spiagge della costa degli Etruschi. Chi preferisce la collina, invece, può spaziare tra lo hu Montescudaio Village, alle porte del borgo in Val di Cecina, lo hu I Pini Village alle porte di Roma, lo hu Birkelt Village, situata nella parte orientale del Lussemburgo, e lo hu Norcenni Girasole Village, base ideale per partire alla scoperta di una Toscana inedita e primo e unico villaggio a ospitare Ants (activity, nature, training, sense), che propone un approccio guidato al benessere psicofisico e alla riconnessione con se stessi e con la natura attraverso attività all’aria aperta. Per gli amanti del lago c’è lo hu Altomincio Village, immerso nel verde a pochi km dal Lago di Garda.

Infine, per chi non si vuole perdere una vacanza alla scoperta delle bellezze artistiche senza rinunciare al relax di una vacanza all’aria aperta, hu openair offre quattro strutture aperte tutto l’anno. Oltre al Fabulous Village, crocevia fra Roma e il mare del Lazio, ecco lo hu Firenze Camping in Town, lo hu Roma Camping in Town e lo hu Venezia Camping in Town.

Le foto sono state inviate dall’ufficio stampa di Human Company.