Maxi scioperi dei controllori Ue: un terzo dei voli a rischio

Un’altra caldissima estate si prospetta nei cieli europei con l’annuncio di una raffica di scioperi del personale di Eurocontrol che, in una missiva indirizzata nei giorni scorsi all’Unione Europea, ha ufficializzato un calendario di agitazioni da oggi a tutto agosto.

Di fatto almeno un terzo dei voli europei subiranno ritardi o saranno proprio cancellati a seguito degli scioperi che i controllori europei hanno annunciato in tute queste settimane estive. Il personale di Eurocontrol chiede un incremento delle risorse umane, migliori turni di lavoro e salari adeguati alla mole di lavoro cui vengono sottoposti. Nello specifico viene richiesta l’immediata assunzione di addetti pari ad un +20% dell’attuale organico operante nelle torri di controllo europee.

A seguito di queste agitazioni, le compagnie aeree hanno stimato che almeno 12.600 voli potranno subire gli effetti degli scioperi giornalieri, che, ovviamente, avranno uno dei suoi assi più importanti in Francia, pari al 25/30% dei collegamenti quotidiani operati negli aeroporti europei.

Per avvalorare le loro richieste i controllori di volo, nella lettera inviata all’Unione Europea, evidenziano che in questo periodo si trovano a gestire qualcosa come 96mila comunicazioni giornaliere tra aerei e torri di controllo, essenziali per operazioni sicure. Un volume di attività operativa che non può essere gestito con tranquillità dal personale attualmente in forze negli aeroporti europei.

Eurocontrol ufficializzerà a breve tutte le date precise degli scioperi a questo punto solo un impegno concreto della Ue potrebbe scongiurare l’ennesimo caos nei cieli europei, nel periodo di picco della stagione estiva.