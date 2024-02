Maxi sciopero Lufthansa: voli ko in Germania e oltre

Treni o aerei, ormai in Germania gli scioperi (per la frequenza con cui si verificano) non fanno più notizia. Il prossimo appuntamento, 20 e 21 febbraio, riguarda il traffico aereo, con lo stop di 27 ore, annunciato dal sindacato Ver.di, del personale della Lufthansa. Coinvolti gli aeroporti di Francoforte, Monaco, Amburgo, Berlino, Düsseldorf, Colonia-Bonn e Stoccarda. Lo sciopero, infatti, inizia alle 4.00 di martedì 20 e termina alle 7.10 di mercoledì 21.

Per i passeggeri, quindi, si profila una due giorni tutt’altro che serena, tra cancellazioni e ritardi in partenza e in arrivo. In una nota pubblicata sul sito la compagnia ha annunciato che «solo il 10-20% circa del programma di voli potrà essere operato». I passeggeri interessati dalle cancellazioni verranno informati via mail o tramite l’app Lufthansa e potranno riprenotare o modificare gratuitamente il proprio volo tramite il sito, l’app o i centri di assistenza del vettore. In ogni caso la compagnia consiglia ai passeggeri di recarsi in aeroporto solo nel caso in cui il proprio volo sia confermato. Per ricevere un’assistenza rapida in caso di problemi del volo clicca qui.

L’agitazione – che potrà avere ripercussioni nei Paesi serviti dal vettore, inclusa l’Italia – coinvolge il personale di terra della Deutsche Lufthansa Ag, della Lufthansa Technik, della Lufthansa Cargo e di altre società. Nel frattempo è in corso anche uno sciopero dei piloti della controllata di Lufthansa, Discover Airlines, specializzata in voli verso destinazioni turistiche.

Uno sciopero di 27 ore a inizio febbraio ha paralizzato le operazioni negli aeroporti di Francoforte e Monaco. Secondo Lufthansa, sono stati cancellati circa 900 dei 1.000 voli programmati, con conseguenze per circa 100.000 passeggeri. Nelle trattative tra il sindacato e l’azienda Lufthansa ha alzato la sua offerta, mettendo sul tavolo un aumento salariale del 10%. Tuttavia, il sindacato chiede un aumento del 12,5% e almeno 500 euro al mese per 12 mesi per i 25.000 dipendenti di terra.