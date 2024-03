Mediobanca rileva il 40% di Club del Sole. Aumento di capitale in vista

Nb Aurora, veicolo di permanent capital quotato in Borsa italiana, ha sottoscritto un accordo vincolante per la cessione a The Equity Club, iniziativa di club deal promossa da Mediobanca insieme a Roberto Ferraresi e Filippo Penatti, dell’intera partecipazione detenuta in Club del Sole pari a circa il 40% del capitale sociale. Il controvalore complessivo dell’operazione di cessione è pari a circa 109 milioni di euro, di cui circa 35 milioni di euro di competenza di Nb Aurora.

L’accordo prevede un reinvestimento nella società da parte di Nb Aurora – insieme ad altri fondi gestiti da Neuberger Berman Aifm e ad alcuni coinvestitori – per un importo massimo di 65 milioni di euro (di cui almeno 45 milioni di euro di competenza di Nb Aurora), anche attraverso la sottoscrizione, insieme a The Equity Club, di un importante aumento di capitale destinato a supportare l’ulteriore crescita della società. La Famiglia Giondi, che ha fondato Club del Sole nel 1974, continuerà a mantenere la maggioranza del capitale e a guidare il progetto industriale.

Il closing dell’operazione, condizionato all’avveramento di determinate condizioni sospensive, tra cui l’ottenimento di un finanziamento bancario e la sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte dei soci di The Equity Club, è atteso per inizio maggio 2024.

Club del Sole opera nel turismo all’aria aperta con 23 camping-village gestiti in sette regioni nel nord-centro Italia. NB Aurora ha investito in Club del Sole nel dicembre 2018 e, anche grazie al suo contributo, il gruppo ha effettuato l’acquisizione di 12 strutture.

Così Riccardo Giondi, presidente del Gruppo Club del Sole: «Il nostro sogno di crescita e sviluppo continua, più forte che mai. Da quando abbiamo iniziato questa avventura, nel 1974, ci abbiamo sempre creduto fermamente, lavorando giorno dopo giorno con passione e determinazione per trasformare le nostre ambizioni in realtà. Le decisioni che prendiamo sono orientate al bene dell’azienda, fermezza e coerenza guidano il nostro percorso verso il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati nei prossimi 3-5 anni. La maggioranza del capitale e il pieno controllo della società restano saldamente nelle mani della famiglia Giondi, decisa a costruire un futuro di crescita e successo per Club del Sole e per tutti coloro che fanno parte della nostra azienda. Siamo consapevoli delle sfide che potremmo incontrare lungo il cammino, ma siamo determinati a superarle con grande impegno e innovazione».