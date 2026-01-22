Meliá aprirà 83 hotel in due anni: l’annuncio a Fitur

Meliá Hotels International festeggia i suoi primi 70 anni mettendo in pipeline l’apertura di 83 hotel nei prossimi due anni. Operazione che fa parte della strategia di crescita orientata verso il segmento del lusso con il 78% delle nuove acquisizioni destinato al mercato altospendente, settore dove Meliá ha già quasi 50 strutture associate a prestigiosi marchi come Leading Hotels of the World (11 hotel), Amex Fine Hotels (31 hotel) e Virtuoso.

Tra le aperture previste per il 2026, 28, ci saranno i primi hotel in destinazioni esotiche come Maldive e le Seychelles.

Nell’ambito di Fitur, il presidente e ceo del Gruppo, Gabriel Escarrer, ha sottolineato che «alla fine del 2026 raggiungeremo il traguardo di 400 hotel e per la chiusura del 2027 la catena sarà a 466, rispetto agli attuali 383.Ci saranno 112.000 stanze in 44 Paesi nel tratto finale del 2027».

UN 2025 SUPERIORE ALLE ASPETATIVE

Escarrer ha posto l’accento sul 2025 appena finito: «È stato molto positivo in termini di risultati, soddisfacendo le aspettative del mercato a livello finanziario e superando le previsioni di espansione». A entrare in portfolio nell’anno appena terminato, ben 51 strutture e quasi 9.200 camere.

Le nuove entrate si concentrano nelle aree e nelle destinazioni che compongono quello che Meliá chiama “asse delle vacanze”, la zona dove si concentrano la maggior parte degli hotel nel mondo.

Il 60% corrisponde a hotel situati nel Mediterraneo e in Europa, nei Paesi in cui la catena ha già una forte presenza come Spagna, Italia, Albania, Malta e Grecia, e in nuovi paesi come Ungheria e Andorra.

Il 22% si troverà in America, sia in America Latina e nei Caraibi (Repubblica Dominicana, Argentina, Honduras, Perù) che negli Stati Uniti (Miami). Il resto è distribuito in aree già consolidate per l’espansione di Meliá come l’Asia, con il 6% delle nuove aziende in (Vietnam, Indonesia e Thailandia).

Tra i marchi acquisiti di recente, spicca la crescita di Zel, il marchio di Nadal che aprirà nel 2026 nuovi hotel a Madrid, Cozumel, Fuerteventura e Creta, e The Meliá Collection, con nuove aperture in destinazioni come Lima, Maiorca e Cadice, oltre a MiM – di proprietà di Leo Messi – integrato nel portafoglio The Meliá Collection.