Meliá debutta alle Maldive con il 5 stelle Whale Lagoon
Meliá Hotels International debutta alle Maldive con il Meliá Whale Lagoon Maldives, un resort all inclusive a 5 stelle.
Situato nell’atollo di Ari Sud, il resort dispone di 100 ville private fronte oceano, progettate per offrire privacy e un contatto con la natura. Tra queste, le Water Villas, sospese sulle acque dell’oceano Indiano. È disponibile anche l’opzione Sunset Suite Villas, che offre un’esperienza ancora più esclusiva.
«Le Maldive incarnano il nostro obiettivo: crescere nelle destinazioni più esclusive al mondo e creare momenti unici in questi contesti incomparabili, con l’ospitalità che contraddistingue Meliá», ha sottolineato Gabriel Escarrer, presidente e ceo del gruppo.
Come detto, questa apertura segna il debutto di Meliá alle Maldive. Tuttavia, presto aggiungerà al suo portfolio l’Hotel Amilla, situato nel cuore dell’atollo di Baa, riserva della biosfera Unesco, che entrerà a far parte del marchio di lusso The Meliá Collection.