Meliá diventa (anche) tour operator

Meliá Hotels International presenta Meliá Escapes, nuova piattaforma con cui i membri MeliáRewards potranno acquistare pacchetti di soggiorno e voli, oltre a scegliere diverse esperienze e servizi aggiuntivi per il loro viaggio.

Il nuovo progetto ha come partner Logitravel e sarà disponibile in 9 Paesi. L’accesso per i clienti in Spagna, Regno Unito e Stati Uniti è già disponibile presto lo sarà anche in Italia, Francia, Germania, Portogallo, Messico e Canada.

In una fase futura, si prevede di sviluppare Meliá Escapes in più mercati.

«Meliá Escapes segnerà un prima e un dopo per i nostri clienti che, grazie a questa sinergia, potranno organizzare praticamente l’intero itinerario di viaggio attraverso i nostri canali – ha detto il vicepresidente e ceo di Meliá, Gabriel Escarrer – Siamo lieti di collaborare con un’azienda leader nel settore, come Logitravel».

Meliá si avvale della tecnologia del tour operator Viajes El Corte Inglés, che di recente si è fuso con Logitravel, per offrire soluzioni tecnologiche adattate alle esigenze dei clienti.

«Attraverso le sinergie raggiunte, offriamo una proposta di valore su misura per i clienti di Meliá Escapes, che potranno completare i loro soggiorni con una vasta gamma di servizi di Logitravel», ha aggiunto il ceo di Grupo Viajes El Corte Inglés e Logitravel, Jorge Schoenenberger.