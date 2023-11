Meraviglia, gli Open: il programma del forum, presenti Astoi&Co.

Da Open to Meraviglia a Meraviglia, gli Open il passo è breve. La Venere influencer di Botticelli griffa anche il Forum Internazionale del Turismo 2023, organizzato dal Mitur e ospitato a Baveno, nella suggestiva cornice del Lago Maggiore, il 24 e 25 novembre. «Visione, azione e futuro sono le tre parole chiave dell’appuntamento», sottolinea il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che farà gli onori di casa al premier, Giorgia Meloni, presente con il governo schierato quasi al completo. In prima fila, ovviamente, anche stakeholder della filiera turistica per evidenziare la centralità del settore, che a oggi rappresenta il 13% del Pil del Paese.

Infatti Astoi, Aidit, Assoviaggi, Fiavet, Fto e Maavi, le principali associazioni di categoria del settore, si confronteranno sulla crescita del turismo organizzato. Tali sigle avvevano già dialogato con il ministro a Roma e avevano fatto sentire la loro voce durante gli ultimi Stati Generali del Turismo di Chianciano Terme, evento a cui Santanchè – appena insediatasi al Mitur – aveva deciso di non partecipare, organizzato dal suo predecessore Massimo Garavaglia.

Crescita di cui ha parlato anche la Santanchè, che in sede di presentazione ha voluto sottolineare l’importanza «del comparto, di cui vanno valorizzate la trasversalità e la molteplicità dei soggetti coinvolti. L’evento è l’occasione ideale per avviare una valutazione condivisa e partecipata sull’impatto turistico di ciascuna attività su economia, cultura e società, affinché si ragioni, come “Sistema Italia”, sulla centralità di un’industria costituita da famiglie, imprese, aziende italiane che rappresentano il nostro cuore pulsante».

La visione del domani, dunque, sarà il filo rosso che unirà tutti gli appuntamenti in programma.

La prima giornata è dedicata all’approfondimento dei comparti chiave del turismo e alle leve di attrazione che caratterizzano il fascino dell’Italia nel mondo. In apertura, dopo i saluti istituzionali del presidente del Senato Ignazio La Russa e del governatore del Piemonte, Alberto Cirio, l’intervento del ministro Santanchè, che delineerà lo stato dell’arte del settore e illustrerà le attività programmatiche del ministero. Quindi, un confronto sul turismo enogastronomico, che da ancillare è diventato ormai centrale nelle scelte dei viaggiatori.

Dopo la presentazione dei dati statistici e del Tourism Digital Hub, è previsto l’intervento del premier Giorgia Meloni, che ribadirà il ruolo del turismo al centro dell’agenda di governo.

Il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, affronterà invece il tema dell’accessibilità, di cui si è parlato anche nella conferenza Tourism for all dell’Unwto a San Marino: un argomento trasversale che si intreccia con l’inclusività, la sostenibilità, i trasporti e le strutture ricettive. Rilevante anche la questione della fruibilità, ovvero della possibilità delle persone con disabilità di vivere appieno le attrazioni turistiche. Del legame indissolubile tra Made in Italy e turismo si occuperanno il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, e il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca. La giornata si chiuderà con il turismo delle Radici: i migranti che tornano in vacanza nei loro paesi d’origine sta esprimendo tutte le potenzialità di una forma di turismo inclusiva e sostenibile. Ne parleranno il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, l’ad di Enit, Ivana Jelinic, la presidente di Federturismo, Marina Lalli, e la presidente e ad di Starhotels, Elisabetta Fabri.

La seconda giornata è dedicata ai pilastri fondamentali per lo sviluppo del turismo italiano. Il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, affiancato da Ramón Aragonés, ceo Nh Hotel Group, parlerà del riconoscimento del turismo come leva economica, trasversale e strategica di sviluppo del Paese e delle prospettive economiche del settore che punta ad affermarsi come primo contributore del Pil. Un altro tema di attualità riguarda i conflitti che stanno condizionando drammaticamente il comparto, ma anche del contributo importante del turismo che può risultare un grande fattore di pace: un fenomeno “umanitario e sociale” che aiuta a stimolare la conoscenza reciproca e la tolleranza fra i popoli. Dell’argomento discuterà il ministro Santanchè. A seguire un racconto dell’Italia e del suo stile di vita, per porre in rilievo l’importanza dei servizi e delle professionalità in ambito benessere per favorire l’attrattività e la qualità dell’esperienza turistica: presenti il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, il presidente di Federterme, Massimo Caputi, e quello di Confindustria Alberghi, Maria Carmela Colaiacovo.

Quindi, il capitolo dedicato al turismo sportivo, un volano di crescita del benessere fisico e dell’intero movimento, ma anche un’opportunità di destagionalizzazione dei flussi con un elevato impatto economico sul settore. Con il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, ci saranno il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, e l’ad e presidente Formula 1 Group Stefano Domenicali. Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, affiancato da Gianni Onorato, ceo Msc Cruises, e dal direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, Eike Schmidt, tratterà il tema relativo alla valorizzazione del patrimonio intangibile per soddisfare l’esigenza dei turisti di vivere esperienze autentiche e immersive nello stile di vita e nella cultura dei luoghi.

Detto del confronto tra Aidit, Assoviaggi, Astoi, Fiavet, Fto e Maavi, la mobilità e lo sviluppo dei trasporti come driver fondamentale per la competitività delle destinazioni saranno al centro dell’ultimo incontro tra il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, Luigi Ferraris, ad Ferrovie dello Stato, Antonino Turicchi, presidente di Ita Airways, e Andrea Incondi, senior managing director, Flixbus Italia e Black Sea.

Chiuso il Forum, si comincerà a pensare al 2024, quando ci sarà per la prima volta un G7 dedicato al turismo in Toscana, come anticipato dal ministro Santanchè nell’intervista rilasciata a margine del Wtm a Londra.