Mercatini di Natale 2023: gli indirizzi giusti da Vienna alla Polonia

Da Vienna alle Marche, passando per Innsbruck o anche Merano: giro “d’Europa” tra i mercatini di Natale più caratteristici del Continente, tra arte, prelibatezze tipiche ed eventi dedicati ai più piccoli.

AUSTRIA

Vienna

A Vienna i mercatini di Natale sono una tradizione secolare, che trae origine dal Medioevo con la concessione agli abitanti di avere un mercato di dicembre. E oggi le occasioni si sono moltiplicate. Sulla Rathausplatz si trova il Christkindlmarkt, dal 10 novembre al 26 dicembre. Karlsplatz ospita un piccolo mercatino con diverse attività dedicate ai bambini, dal 24 novembre al 23 dicembre. Non manca la cornice del Castello di Schönbrunn, dal 18 novembre al 4 gennaio, ed è immerso tra atmosfere imperiali e scenari barocchi il mercatino del Palazzo del Belvedere, dal 17 novembre al 26 dicembre. Il Villaggio natalizio sulla Maria-Theresien-Platz si trova invece tra il Museo di Storia dell’Arte e quello di Storia Naturale, dal 15 novembre al 26 dicembre.

Innsbruck

A Innsbruck è il momento di un anniversario storico: sono trascorsi ben 50 anni da quando ha aperto i battenti il primo mercatino di Natale in città. Da allora, da mezzo secolo, l’appuntamento si è rinnovato ogni anno, allargandosi e arrivando a quota sette mercatini di Natale che quest’anno aprono man mano a partire dal 15 novembre. Il mercatino del centro storico, il famosissimo “Tettuccio d’oro” offre 70 bancarelle che propongono arte, prodotti di artigianato e prelibatezze come le tipiche frittelle Kiachl, le caldarroste, ponce e vin brulé. Tra gli altri diffusi in città si segnalano per esempio il mercatino di Marktplatz, rivolto alle famiglie e che prevede per i più piccini eventi come il teatro dei burrattini e attrazioni come la giostra vintage; il mercatino di Maria-Theresien-Straße, il più moderno, il mercatino panoramico della Hungerburg e il Natale imperiale al Bergisel, che propongono artigianato artistico e i più raccolti mercatini dei quartieri di St. Nikolaus e di Wilten.

Carinzia

Concerti d’Avvento, artigianato e tipiche usanze natalizie caratterizzano l’attesa delle festività nella regione austriaca della Carinzia. Il mercatino di Natale Kirchheimer Advent si svolge tra le cime del parco della biosfera dei Nockberge, a Bad Kleinkirchheim, stazione termale, mentre ai piedi della nota torre panoramica Pyramidenkogel si svolge l’Avvento sopra le nuvole, un mercatino con bracieri accesi, casette in legno e prodotti tipici dell’Alpe Adria. Tra gli altri mercatini tipici spiccano quello sulla Neuer Platz a Klagenfurt, così come quello di Velden con la corona d’Avvento galleggiante e luminosa.

ITALIA

Garda Trentino

Tra fine novembre e inizio gennaio sono numerosi i mercatini sul territorio del Garda trentino. Quelli di Canale di Tenno e Rango espongono utensili agricoli, giocattoli in legno e offrono piatti della tradizione contadina. Anche le pareti rocciose di Arco fanno da sfondo a un mercatino con bancarelle tipiche e casette in legno, spettacoli di strada, concerti di musica classica, presepi e laboratori. Il mercatino natalizio “Di Gusto in Gusto” trasforma il centro storico di Riva del Garda in un villaggio gastronomico. La novità 2023 è la Casa del Grinch. Da quest’anno poi gli ospiti che soggiornano nelle strutture ricettive aderenti al progetto inverno, potranno scoprire i mercatini di Natale ricevendo una consumazione gratuita di un piatto oppure di una bevanda tipica.

Bressanone

Il mercatino natalizio di Bressanone quest’anno sarà inaugurato ufficialmente il 23 novembre in piazza del Duomo con l’arrivo degli angeli di Natale. Le bancarelle offriranno prodotti artigianali, articoli per la decorazione natalizia e tipicità gastronomiche. È previsto anche un programma di supporto con musica, laboratori e workshop, dimostrazioni di cucina e pasticceria, letture e visite guidate. Sarà aperto tutti i giorni dal 24 novembre 2023 al 6 gennaio 2024 dalle 11 alle 19. E oltre ai vari momenti di aggregazione, le donne dell’Ucraina saranno presenti con le loro azioni culinarie per schierarsi a favore della pace e contro la guerra. Da visitare anche la collezione di presepi nella Hofburg del Palazzo Vescovile.

Marche

Tra i mercatini di Natale all’insegna dell’originalità quest’anno arriva Mielemente, il primo dedicato al mondo del miele e ai prodotti derivati. Si svolge dall’8 al 10 dicembre a Montelupone in provincia di Macerata. Tra le vie e le piazze dell’antico borgo marchigiano si potranno trovare prodotti articolati in quattro aree tematiche, tra la zona food con 22 tipologie di torrone, panettoni e panforti, lo spazio esperienziale del Beverage a partire dal liquore idromele, dall’area Cosmesi dedicata ai prodotti naturali per la cura del corpo allo spazio dedicato all’editoria specializzata per conoscere il mondo delle api e del miele. Per i più piccoli in programma la lettura di fiabe a tema sul mondo delle api e laboratori.

Piemonte

Dall’11 novembre al 17 dicembre si rinnova l’appuntamento con il “Magico Paese di Natale”, l’evento diffuso nel territorio delle Langhe – Roero e Monferrato in Piemonte. Protagonisti saranno il borgo di Govone, dove il Castello Reale diventa la residenza di Babbo Natale, Asti con il mercatino natalizio e San Damiano d’Asti che ospiterà il Presepe vivente. Per sei weekend sarà possibile vivere lo spirito del Natale, a cominciare dal mercatino di Asti che apre l’11 novembre e quest’anno si terrà nella centrale Piazza Affari su un’area raddoppiata che ospiterà 130 casette di legno con artigiani e produttori provenienti da tutta Italia, tra addobbi e animazioni 3D. E la città si potrà visitare in speciali tour in chiave natalizia.

Merano

I mercatini di Natale di Merano rispecchiano la città che li ospita, dove diverse anime convivono e reciprocamente si valorizzano. Ci troviamo fra le Alpi, dove le vette fanno da cornice al cuore urbano. Le montagne sono lì, fra tutte Merano 2000. I mercatini, dal 24 novembre (inaugurazione la sera precedente) al 6 gennaio, restituiscono un’atmosfera invernale che diventa richiamo per tutti coloro che desiderano celebrare l’Avvento. Si affacciano sul fiume Passirio che fa da colonna sonora con i suoi flutti. ll villaggio natalizio in piazza della Rena sarà illuminato dalle luci del grande albero. Nello Chalet si potrà prenotare una cena gourmet, mentre nella Casetta di Goldy, la mascotte dei mercatini, nei fine settimana e nelle vacanze natalizie si terranno tanti workshop creativi per bambini dai quattro anni in sù. Il 21 e 22 dicembre e dal 27 dicembre al 7 gennaio (escluso il 31/12) spazio a Silent Lights.

GERMANIA

Tra i mercatini di Natale più grandi di Germania spicca il Nürnberger Christkindlesmarkt. Il centro della città di Norimberga diventa la casa per circa 180 casette tutte in legno, dove trovare creazioni artigianali e prodotti gastronomici, in primis i biscotti di panpepato e il noto Nuremberg bratwurst. Lo Striezelmarkt di Dresda affonda le sue radici nel 1434, andando a rappresentare uno dei più antichi della Germania. Il nome viene dall’altro modo di denominare lo Stollen, il dolce natalizio locale, che vede di scena il suo festival il giorno 9 dicembre. A Monaco di Baviera, invece, il Christkindlmarkt anima la centrale Marienplatz con un albero di Natale alto ben 24 metri che domina circa 160 stand di ogni tipo. A Francoforte, tra i momenti tradizionali salienti del Natale, spicca il sabato prima della prima domenica dell’Avvento, quando all’ora del tramonto risuonano 50 campane di dieci chiese.

FRANCIA

La città di Strasburgo ospita quello che è considerato il mercatino di Natale più antico di Francia, risalente al 1570. Quest’anno va in scena dal 24 novembre al 24 dicembre e i circa 300 chalet che lo animano sono diffusi nella città, con diversi punti chiave e prodotti tipici alsaziani. I “marchés de Noël” non mancano ovviamente neanche nella Capitale. A Parigi animano per esempio i giardini delle Tuileries, in una scenografia iconica tra il Museo del Louvre e Place de la Concorde, tra stand, piste di pattinaggio e tante luci, ma globalmente la Ville Lumiere offre circa una ventina di mercatini con spirito francese in location celebri da Notre Dame a Saint-Germain-des-Prés.

LUGANO

Il Natale si accende a Lugano l’1 dicembre attorno al tradizionale albero addobbato in Piazza della Riforma. Accanto ai mercatini natalizi che animeranno le strade del centro città ci sarà spazio per gastronomia, musica dal vivo, proposte di animazione per i più piccoli, le luci del Bosco Incantato. Il Mercatino di Natale rimarrà aperto fino al 24 dicembre con una sessantina di tradizionali casette di legno, sparse tra Piazza Manzoni, Via Nassa, Piazzetta Maraini, Piazza San Carlo e Piazza Dante. Il Parco Ciani farà invece da scenario al Bosco Incantato, un sentiero luminoso attraverso alberi e aiuole che accompagnerà i visitatori in una passeggiata alla scoperta di diversi angoli di luce.

SPAGNA

Nella capitale spagnola Madrid, la Plaza Mayor ospita un grande mercatino di Natale che possiede una lunga tradizione. La città iberica si veste a festa anche grazie alle luminarie d’artista che decorano le vie e al presepe gigante di Plaza de Colón. Il mercatino di Natale più celebre e storico di Barcellona è poi quello di Santa Llúcia, che viene allestito intorno alla cattedrale fin dal lontano 1786. Altri spazi vengono organizzati nei pressi della Sagrada Familia ma anche nel Port Vell, con un allestimento fronte mare che ospita un presepe galleggiante. E lungo la Gran Via sfila la Fira de Reis il cui gran finale è nella notte dei Re Magi, ovvero per l’Epifania.

POLONIA

Da fine novembre al 6 gennaio Varsavia è immersa nelle atmosfere festive, che arricchiscono il centro storico di installazioni natalizie. I giardini del Palazzo di Wilanów ospitano il Giardino reale delle luci, un’installazione temporanea open-air che dà vita a forme e sculture luminose. Il principale mercatino di Natale della capitale polacca va in scena nel centro storico, in via Podwale, ma anche altri quartieri della città ne ospitano. A Cracovia il mercatino di Natale si può visitare da fine novembre all’1 gennaio in Piazza del Mercato. Un evento clou delle feste in città è il concorso dei presepi cracoviani, patrimonio Unesco dal 2018, che si svolge il primo giovedì di dicembre in Piazza del Mercato.