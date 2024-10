Mercoledì Fisco: dal prossimo 23 ottobre ore 14.00 il ciclo di webinar per agenzie di viaggi

L’argomento di oggi.

Si avvicina il fine anno e resta poco tempo per applicare tutte le possibili leve in mano all’imprenditore per ottimizzare il bilancio riducendo al contempo per quanto possibile l’imposizione fiscale. Il tema ha riscosso com’è comprensibile un notevole interesse da parte delle agenzie di viaggi e dei loro consulenti amministrativi ed a questo fine abbiamo messo in calendario la nuova rubrica di webinar online Mercoledì Fisco.

Mercoledì Fisco, nata principalmente per i clienti di F. Scotti & Partners e di ©ADVMANAGER e per gli associati Assoviaggi Confesercenti, sarà aperta fino a fine dicembre anche a tutte le agenzie di viaggi e loro consulenti che si iscriveranno inviando una email a [email protected], indicando il proprio nome e cognome e la denominazione dell’agenzia di viaggi, oppure dello Studio amministrativo, di appartenenza.

Gli associati Assoviaggi Confesercenti potranno invece iscriversi cliccando qui.

Gli iscritti riceveranno la conferma dell’iscrizione e il link per accedere al webinar.

Il calendario 2024 è il seguente:

Ottobre 23

Novembre 6, 20

Dicembre 4, 18

Proseguiranno nel contempo anche le Newsletter del giovedì su L’Agenzia di Viaggi Magazine nelle tre sezioni Fiscale, Digitalizzazione, Mercato.

Mercoledì Fisco 2024: i contenuti dei webinar.

Ogni webinar avrà la durata di un’ora/un’ora e mezza. La prima parte sarà dedicata all’esposizione dell’argomento da parte del relatore, la seconda parte sarà un question time a disposizione dei partecipanti. A seconda della natura del quesito posto, esso potrà essere riscontrato immediatamente oppure nei webinar successivi, e se di interesse generale sarà pubblicato nei sito internet www.advmanager.org e nello Sportello Fiscale di Assoviaggi Confesercenti, ed anche in sintesi su L’Agenzia di Viaggi Magazine.

I Mercoledì Fisco 2024 saranno dedicati alla presentazione e discussione delle quattro Miniguide fiscali in corso di preparazione, i cui argomenti sono stati scelti sulla base dei più frequenti quesiti posti nell’anno in corso dalle agenzie di viaggi e dai loro consulenti, oppure laddove ci è parso fosse opportuno un approfondimento rispetto a comportamenti diffusi:

– Ottimizzazione fiscale per Agenzie di Viaggi e Turismo

– L’imposta comunale sulla pubblicità, insegne e vetrine

– I libri e i registri dell’Impresa e delle Società

– Le prestazioni di lavoro non subordinato

Nel question time, oltre che richiedere chiarimenti su quanto sopra, si potrà inoltre spaziare su tutti i classici argomenti relativi al trattamento contabile e fiscale delle varie tipologie di transazioni turistiche e contratti di viaggio, di intermediazione oppure di organizzazione in proprio, a cominciare dalle varie casistiche di applicazione dell’art. 74ter.

Indichiamo di seguito il contenuto del primo webinar del prossimo 23 ottobre ore 14:00 dedicato alla miniguida L’ottimizzazione fiscale delle Agenzie di Viaggi e Turismo (con aspetti civilistici e previdenziali) che esce ora in 2ª edizione (la prima era stata presentata nella Newsletter fiscale n. 110 del 15 dicembre 2023 su L’Agenzia di Viaggi Magazine):

Sommario

1) Introduzione.

2) Aspetti civilistici: autonomia patrimoniale e rischio d’impresa.

3) Costituzione di una SRL (con eventuale conferimento dell’impresa individuale).

4) Sintesi delle principali regole fiscali.

5) Sintesi dei principali aspetti previdenziali.

6) Deducibilità fiscale di particolari categorie di spesa per le varie tipologie di impresa.

7) Alcune possibilità di ottimizzazione fiscale nella SRL(S).

8) IRPEF-INPS: raffronto fra compenso e dividendo per soci operativi/amministratori di piccole SRL(S).

Le novità introdotte nella 2ª edizione, oltre a piccole modifiche e chiose di dettaglio, sono le seguenti.

Al § 3 fra i costi di gestione i diritti e tasse istituzionali della SRL(S): i diritti annuali CCIAA per la tenuta del Registro delle Imprese, la tassa sulle concessioni governative (CC.GG.) per le società di capitali, la vidimazione iniziale per i libri sociali obbligatori.

Al § 7 fra i costi deducibili (secondo le opportune regole): polizze assicurative infortuni e responsabilità civile per gli amministratori.

Sempre al § 7 fra gli investimenti immobiliari: l’opportunità di gestire come Case Vacanza eventuali unità immobiliari a destinazione abitativa acquisite con l’utilizzo della liquidità dell’agenzia.

