Metamorfosi viaggi di nozze: la familymoon è l’ultima moda

Viaggi esperienziali, con amici e familiari al seguito e anche pre matrimonio. L’honeymoon continua a mutare e a evolversi, e costruisce il suo futuro attorno a una serie di tendenze fatte di varietà di richieste destinate a restare. Un esempio di nuovi ma già affermati trend globali è proprio la buddymoon: quelle lune di miele con amici che oggi è un format sempre più popolare e non molto distante dall’emergente “familymoon”, dove invece il viaggio di nozze si trasforma in un’esperienza da fare con tutta la famiglia.

UNIVERSO FAMILYMOON

L’avanzata della luna di miele formato family è confermata anche dai dati di un big come Emirates, secondo cui un quarto degli sposi opta appunto per un familymoon (su Instagram, tra l’altro, l’hashtag #familymoon cresce e accomuna quasi 44mila post). «Con i figli che in modo molto più frequente nascono prima dei matrimoni, o in virtù di seconde nozze che contemplano dunque figli appartenenti ai legami precedenti – commenta Sarah-Leigh Shenton, direttrice marketing dell’azienda britannica di viaggi di alta gamma e tailor made Red Savannah, raggiunta dal portale inglese Country&Town House che ha pubblicato un’interes- sante ricerca sulle tendenze globali dei viaggi di nozze nel 2025 – il familymoon è oggigiorno diffusissimo. So-stanzialmente, la luna di miele diventa più una festa di famiglia che però deve essere fatta in destinazioni adatte, come possono essere le Maldive con una sistemazione in più camere in stile villa».

EXPERIENCE IRRIPETIBILI

Lo scorso giugno, lo specialista made in Italy in viaggi di nozze CartOrange ha presentato i primi dati del suo nuovo Osservatorio dedicato proprio al segmento honeymoon (sulla destinazione al top delle vendite nessun dubbio: vince il Giappone). L’operatore ha dichiarato che la classica luna di miele romantica, in relax al mare, è presente solo nel 67% dei casi, poi si predilige il viaggio che soddisfa il desiderio di scoperta. Per il 53% degli intervistati si abbinano tour e soggiorno, solo itinerario per il 28% e solo soggiorno per il 19%. Uno scenario, che pone poi il focus sui viaggi mirati (con un preciso obiettivo che può essere un’esperienza spirituale o sportiva, o anche focalizzata sul food con particolari itinerari che includono corsi, degustazioni, tour gastronomici), d’avventura e molto prolungati per vivere esperienze ricercate.

Per il portale Uk molte coppie, infatti, invece che scegliere le classiche vacanze al mare cercano maggiormente viaggi ritenuti irripetibili che diano priorità a esperienze uniche magari in connessione con la cultura della destinazione. Harry Rowe-Pereira, head of private clients di Cookson Adventures, ha raccontato che «c’è molto desiderio di viaggiare con uno scopo e realizzare qualcosa insieme, come combinare un safari luxury in Kenya con la sfida di scalare il Kilimangiaro in Tanzania, altra meta gettonata».

FORMULE ALTERNATIVE

Inoltre, aumentano anche i neo-sposi con budget più elevato che utilizzano la luna di miele come un’opportunità per prendersi una vacanza prolungata dal lavoro, al posto di sfruttare solo una o due settimane. Spesso, gli honeymooner cercano di intraprendere un viaggio con più destinazioni, tendenza più ampia del post-pandemia in cui le persone attribuiscono maggiore importanza al tempo trascorso con i propri affetti in disconnessione con la routine quotidiana. Ci sono coppie che si sono prese più di un mese libero per viaggiare attraverso l’Amazzonia brasiliana, le saline della Bolivia e il deserto di Atacama in Cile per iniziare il loro matrimonio vivendo un’avventura epica insieme.

E a chi turba l’idea di partire con un volo di 10 ore o più dopo il matrimonio, l’ideale potrebbe essere la soluzione “minimoon”: questo comporta la pianifi- cazione di un breve viaggio subito dopo il “sì”, spesso in una destinazione raggiungibile con un volo di breve distanza. Così come – segnala anche Vogue – si fa spazio la tendenza unconventional “earlymoon”. Un numero sempre più considerevole di coppie – confermano i principali media del travel internazionale – pianificano viaggi pre matrimonio in vista del grande giorno. Questi offrono una pausa dallo stress della pianificazione del matrimonio e la possibilità di riconnettersi come coppia nonostante il caos che anticipa le nozze.