Mhr padel day challenge, il torneo del travel raddoppia: prossima tappa Milano

Mhr padel day challenge saluta Roma e dà appuntamento a Milano a settembre. Il torneo del travel, all’insegna del gioco più amato del momento e organizzato da Mhar Voice of hospitality & travel, ha radunato, anche in questa quarta edizione capitolina, tanti manager e professionisti del mondo del turismo, pronti a sfidarsi a colpi di “pagaia” sui campi del Villa Pamphili Padel Club,

Tra gli uomini si è imposta la coppia formata da Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels, e il compagno Domenico Salvati su Paolo Bellè, gm dell’Eur La Lama, e Massimo Cicchinelli dello Sheraton golf Parco de Medici. Fra le donne sul gradino più alto de podio la coppia Mascia Giannetti di Tirrena Yachting e Barbara Giogolatelli. Main sponsor a Roma Bwh Hotels, Dorelan, Lybra tech, Zucchetti, Orogel e Alexander restaurant del Palace Hotel 2000 di Pomezia.

«Quello organizzato da Mhr è un appuntamento che unisce sport, networking, divertimento e intrattenimento in una formula di friendly business che sta diventando un marchio indelebile per i nostri eventi», ha spiegato Deborah Garlando, cofounder di Mhr e motore dell’aziend,a che conferma l’intenzione di portare anche in altre città italiane la manifestazione ideata insieme al manager alberghiero Palmiro Noschese.

Novità di quest’anno il premio speciale assegnato da Paolo Garlando di Best Time ai “diversamente bravi” (ovvero gli ultimi in classifica), per dimostrare come il torneo sia un evento aperto anche ai “padellisti” meno allenati. Special guest star della serata il presidente di Enit Alessandra Priante, in una inedita versione dj.

Fra gli ospiti intervenuti, anche il neodirettore di Fiavet confcommercio, Francesco Granese, il direttore commerciale di Ota Viaggi, Massimo Diana, e tanti rappresentanti delle associazioni di categoria.

«Mhr padel day challenge Rome – ha commentato Deborah Garlando – cresce ogni anno di più ed è diventato un appuntamento fisso nell’estate romana degli operatori del turismo raccogliendo consensi e successo tali da convincerci a raddoppiare e portare questa esperienza sui campi di padel di Milano. A settembre saremo nel capoluogo lombardo per coinvolgere, anche in questo caso, operatori dell’ospitalità e del travel».

Unico neo, la poca partecipazione femminile, che, come auspica Antonio Nasca, cofounder di Mhr e direttore artistico, in futuro dovrà essere sarà maggiore. Per questo tutte le donne protagoniste del mondo del turismo sono invitate alle prossime edizioni, già a partire dal 13 settembre a Milano per il nuovo Mhr padel day challenge Milan 2024.

Le foto pubblicate sono state inviata dall’ufficio stampa Mhr