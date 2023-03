Mice, dal Convention Bureau Italia un handbook dedicato al green

Condividere con gli stakeholder i pilastri su cui si fondano le prossime scelte aziendali orientate alla costruzione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile e inclusivo. Con questo obiettivo, Convention Bureau Italia ha realizzato il nuovo handbook dedicato alla sostenibilità nel Mice, elaborato di concerto con la società Biscossi & Partners, finanziato dal ministero del Turismo e sostenuto da Enit.

“Soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere quelli della generazione futura” è secondo i vertici del Convention Bureau Italia il diktat dei nostri tempi: questa è infatti la definizione di sviluppo sostenibile, oggi goal globale grazie all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

L’handbook nasce dunque per promuovere e stimolare la crescita sostenibile di quelle destinazioni che desiderano condividere le best practice e gli obiettivi di sviluppo green del Mice, per migliorare il proprio impatto ambientale. Offre una panoramica completa sulla sostenibilità condivisa in Italia mettendo sotto la lente di ingrandimento le storie di successo già presenti sul territorio.

«La sostenibilità è senza dubbio un tema caldo dei nostri giorni – ha osservato Tobia Salvadori, direttore del Convention Bureau Italia – Veniamo costantemente sottoposti a stimoli che ci spingono a essere sostenibili in tutti gli ambiti della vita. Il tema è ormai reale e urgente: è necessario attivarsi e sviluppare una sensibilità più equilibrata su questo tema perché ne va, non solo del nostro lavoro, ma anche della nostra vita e di quella delle generazioni a venire. Al tempo stesso sentiamo imperante la necessità di inquadrare il tema della sostenibilità in maniera quanto più corretta e pragmatica possibile. Troppo spesso siamo vittime di percezioni sbagliate, analisi parziali o semplicemente di messaggi fuorvianti sul tema che risultano poi essere molto distanti da una reale applicabilità. Attraverso il nostro progetto ci auspichiamo di indagare e scandagliare i diversi punti di vista delle imprese del nostro settore per riuscire a farne sintesi. La ricerca di uno sviluppo inclusivo, la creazione di valore condiviso e l’attenzione alle tematiche sociali e ambientali sono impegni che noi, come Convention Bureau Italia, vogliamo promuovere presso tutti gli stakeholder, con la consapevolezza che la sostenibilità sia un tema imprescindibile e ineluttabile per il futuro del pianeta».