Mice, Dubai fa il pieno di eventi e cresce del 95%

Gli eventi aziendali continueranno a dare un contributo importante allo sviluppo economico e alla crescita del turismo di Dubai, con un altro biennio già rilevante per conferenze internazionali, congressi, meeting e programmi di viaggi incentive.

Dubai Business Events (Dbe), l’ufficio congressi ufficiale della città, ha dichiarato di aver vinto 232 offerte per eventi aziendali nel 2022, quasi il doppio rispetto all’anno precedente. L’emirato si appresta dunque a essere al centro della scena Mice negli anni 2023-2024z

La forte performance del 2022 ha rappresentato una crescita del 95% nel numero di offerte portate a casa nel 2021. Ahmed Al Khaja, ceo of Dubai Festivals and Retail Establishment, ha commentato: «La notevole crescita delle offerte per eventi di successo contribuisce all’obiettivo dell’agenda economica di Dubai D33 di rendere la città una delle prime tre destinazioni globali per turismo e affari. Il successo di Dubai nel catturare gli eventi aziendali nel 2022, in particolare le conferenze delle associazioni internazionali, giocherà un ruolo fondamentale nel promuovere ulteriormente l’innovazione, lo sviluppo professionale e lo scambio di conoscenze nei rispettivi settori e industrie».

I principali eventi acquisiti nel 2022 includono il WorldLab Congress 2024 della International federation of clinical chemistry and laboratory medicine, l’International Congress of Endocrinology 2024 o anche l’International Symposium on Dental Hygiene 2028. A livello di corporate meeting e incentive travel program, Dubai si è aggiudicata anche Ibm India and Europe Incentives 2023, Terpel Convention 2023, Envista Emea Summit 2023 e Mary Kay Mexico Incentive 2024.