Mice, Federcongressi commissiona all’Alta Scuola Aseri una ricerca sui Pco

Un check up delle agenzie organizzatrici di congressi ed eventi è l’obiettivo di una ricerca che Federcongressi&eventi, l’associazione nazionale della meeting industry, ha commissionato ad Aseri – Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per mettere a disposizione di istituzioni, stakeholder e imprese dati che permettano di mettere in campo azioni mirate ed efficaci di sostegno e sviluppo del Mice.

Già promotrice dell’Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi-Oice, lo studio di settore che annualmente monitora il numero, la dimensione e la tipologia degli eventi e dei congressi che si svolgono in Italia, Federcongressi&eventi si fa dunque promotrice di una nuova ricerca dedicata alle agenzie di organizzazione congressuale e ai Pco – Professional congress organizer.

L’indagine intende monitorare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle principali imprese italiane che organizzano congressi, convegni e convention. In uno scenario complesso e in costante evoluzione, per la federazione è fondamentale comprendere qual è oggi la fotografia delle agenzie di organizzazione di congressi non solo per compiere analisi che valutino il trend storico ma anche per consentire alle agenzie di compiere scelte strategiche che supportino la programmazione futura dei processi aziendali. L’analisi dei bilanci delle imprese permetterà, quindi, di comprenderne lo stato di salute e le prospettive di continuità aziendale e di creazione di valore.

Le ricerca si svolgerà attraverso due fasi. La prima prevede l’invio a un campione significativo di agenzie di un questionario online per raccogliere i dati principali di gestione non direttamente rilevabili dai bilanci e indicazioni circa lo sviluppo atteso nel breve-medio periodo; la seconda l’analisi dei dati fondamentali dei bilanci 2019-2021 delle imprese.