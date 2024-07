Mice, il valore dell’Exchange Italian Knowledge Leaders di Bologna

È in corso uno degli eventi B2B più importanti del panorama Mice: The Exchange by Italian Knowledge Leaders, fino al 4 luglio 2024 al Palazzo Re Enzo di Bologna. L’evento è organizzato dal Convention Bureau Italia, in collaborazione con l’Enit e con il sostegno economico del ministero del Turismo, e in partnership con il Convention Bureau di Bologna. Una manifestazione, giunta alla seconda edizione, che rappresenta un’opportunità unica per le associazioni scientifiche internazionali e i rinomati Convention Bureau e Pco – Professional Congress Organizer italiani al fine di creare sinergie e legami duraturi tra le parti coinvolte.

Nell’arco di tre giorni, le associazioni internazionali hanno l’opportunità di condividere sfide e necessità, interfacciandosi con le più importanti destinazioni rappresentate dai Convention Bureau e dai vari Pco. Questo favorirà scambi di conoscenza e best practice, mantenendo tutti aggiornati sui trend globali del settore.

La novità di quest’anno è nella durata perché The Exchange dura mezza giornata in più, includendo panel discussion, sessioni di networking e altre esperienze di intrattenimento e business. Questo ampliamento apre nuove prospettive per il futuro dell’industria congressuale e offre ai partecipanti ulteriori occasioni di approfondimento e collaborazione.

Vale la pena ricordare che The Exchange by Italian Knowledge Leaders è un progetto che mira a presentare i Convention Bureau italiani e il loro lavoro a livello congressuale a un gruppo esclusivo altamente profilato. L’evento è ripartito in due sessioni di meeting B2B, due panel e due site visit.

All’edizione 2024 partecipano 14 associazioni scientifiche internazionali, 12 Convention Bureau locali, tre Convention Center e quattro Ppo, creando un ambiente ottimale per discussioni strategiche e collaborazioni future.

Un appuntamento che si tiene in un momento storico per la nostra offerta. Secondo il report Icca 2023, infatti, l’Italia si è classificata al secondo posto a livello mondiale per il numero di congressi internazionali organizzati e al primo posto in Europa. Questo risultato evidenzia la capacità del nostro Paese di creare una connessione virtuosa tra progresso scientifico e ricadute economiche e sociali. L’Italia è lo Stato con il maggior numero di città nella top 100 del turismo congressuale, con Roma al 7° posto, Milano al 29°, Bologna al 47°, Firenze al 60°, Napoli al 66°, Torino al 78° e Venezia al 84°.

Senza tralasciare che il Mice ha un impatto significativo sull’economia italiana. Per l’Oice, Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi, l’industria congressuale ha generato oltre 1,5 miliardi di euro di ricavi diretti nel 2023. Gli eventi internazionali in Italia hanno creato un indotto economico stimato di circa 2,7 miliardi di euro. The Exchange punta a incrementare ulteriormente questi risultati, attirando nuovi investimenti e promuovendo la crescita sostenibile del settore.