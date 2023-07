Mice, ritorno all’utile per Aim Group International

Ritorno all’utile per Aim Group International, l’azienda multiservice specializzata in organizzazione di eventi, che nel suo Annual Report 2022 riporta risultati economici e di business positivi, con una ripresa dei volumi aziendali storici dopo la perturbazione causata dalla pandemia.

Nel dettaglio il bilancio consolidato 2022 è positivo, con un fatturato complessivo di 78 milioni di euro, in aumento del +33% rispetto all’anno precedente, e un Ebitda di 3,3 milioni di euro.

«L’industria degli eventi ha vissuto una vera rivoluzione negli ultimi anni – ha commentato sottolinea Gianluca Buongiorno, presidente di Aim Group International – Dimostrando una notevole capacità di resilienza. Noi abbiamo intrapreso una nuova evoluzione, distinguendoci per un forte approccio di partnership, che ci porta a lavorare a stretto contatto con clienti e stakeholder, e saperci così adattare ed evolvere prontamente».

Nel novero dell’attività portate a termine nel 2022, Aim Group ha fatto segnare oltre 500 eventi live, digitali e ibridi e campagne di comunicazione gestiti per più di 400 clienti, coinvolgendo 350mila partecipanti con il riconoscimento di cinque premi internazionali.

Ricco, inoltre, risulta il calendario di eventi già acquisiti per l’immediato futuro, tra cui il Forum Europeo di Robotica 2024 che si terrà a Rimini; il Global Committee for Space Research – Cospar 26 con 3mila partecipanti previsti a Firenze; la International Conference on Robotics and Automation sempre nel 2026 che dovrebbe attirare fino a 8mila partecipanti.