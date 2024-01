Mice, terza edizione di Destination Gala a Milano e Catania

Terza edizione per Destination Gala, l’evento che il prossimo 17 gennaio radunerà i futuri planner italiani nelle sedi partner del Duo Milan Porta Nuova, a Tribute Portfolio Hotel a Milano e del Radicepura a Giarre (Catania) per la serata che andrà a celebrare le due destinazioni scelte quest’anno dal progetto ideato da BeAcademy, con Mpi Italia Chapter, per la formazione dei giovani futuri professionisti dell’industria dei meeting ed eventi in Italia.

Sono la Spagna con Turespaña, e la Slovenia con l’Ente governativo del turismo sloveno le destinazioni protagoniste dell’edizione per l’anno appena concluso. Le due mete sono state oggetto di studio e dello sviluppo di progetti da parte dei giovani planner che ne valorizzassero il potenziale turistico.

Durante la serata, che vedrà collegate Milano e Catania in streaming e sarà trasmessa in diretta Facebook, si assegnerà, tra l’altro, il terzo Destination Talent Award per la migliore progettualità realizzata dai giovani professionisti del futuro.

Dichiara Aljoša Ota, direttore dell’ente governativo del turismo sloveno in Italia: «Siamo molto felici di intraprendere questo percorso di formazione e collaborazione con BeAcademy. Abbiamo voluto approfondire la collaborazione dando agli studenti del materiale concreto su cui lavorare. Siamo di lieti intraprendere questo percorso formativo con gli studenti che saranno i viaggiatori e professionisti di domani».

Entusiasmo anche da parte di Gonzalo Ceballos, direttore dell’ente governativo del turismo spagnolo a Roma, che partecipa all’iniziativa per la terza volta: «La Spagna sin dall’inizio ha creduto in questa partnership perché è la prova di quanto sia fondamentale prendersi cura di quelli che saranno i planner del futuro, specie in un segmento così importante alla luce dei numeri sia in Italia che in Spagna. Infatti, l’Italia è uno dei Paesi che meglio ha recuperato la propria attività di business e meeting, sostenuta da un buon 2021 e dal turismo domestico. I Paesi confinanti con l’Italia, insieme alla Spagna, sono i principali punti di incontro di questo mercato quando si rivolge all’estero. In Spagna il segmento Mice italiano genera un volume di spesa tra i 220-270 milioni di euro. Questa cifra rappresenta circa il 4-6% della ricettiva dei meeting nel nostro Paese. Pertanto la partecipazione di Turespaña porta a un migliore consolidamento della Spagna come destinazione per il segmento Mice, rafforzando la collaborazione con le principali associazioni e media del settore».

Uno speciale approfondimento per la formazione dei ragazzi durante la serata del 17 gennaio toccherà il tema della gestione sostenibile delle destinazioni e con focus sull’hospitality di lusso grazie alla presenza del Therasia Resort Sea & Spa, ospite speciale collegato dalla Sicilia, regione che ha dato il suo patrocinio all’evento.