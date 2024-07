Microsoft down, aeroporti

di tutto il mondo in tilt

Sessanta voli Ita Airways cancellati, 1.400 in tutto il mondo. L’effetto Crowdstrike – il software che ha causato disservizi e disagi a milioni di utenti di Microsoft Windows – si abbatte su compagnie aeree e aeroporti, così come su banche e ospedali. Numerosi anche i voli in ritardo: 36.000 i decolli programmati solo in Europa nel primo giorno di questo weekend estivo, come scrive il Corriere della Sera.

In una nota ufficiale Ita comunica che “la compagnia sta lavorando per limitare al massimo i disagi dei passeggeri. Per qualsiasi aggiornamento sui voli si prega di consultare l’app e il sito ufficiale, ita-airways.com“.

Anche Aeroitalia ha diramato un comunicato: “A causa di un guasto informatico globale verificatosi oggi, anche i nostri sistemi sono stati coinvolti. Il nostro team sta lavorando per ridurre al minimo i disagi e garantire il miglior servizio possibile ai nostri passeggeri. Vi invitiamo a consultare il nostro sito web per aggiornamenti continui e informazioni”.

Disservizi e problemi, dunque, negli scali italiani, a partire dall’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino: “Nonostante i propri sistemi non siano stati impattati – fa sapere Aeroporti di Roma – si stanno verificando ritardi e/o cancellazioni sui voli in partenza e in arrivo a causa di un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici. Si consiglia di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia di riferimento o su www.adr.it“.

Ritardi, sia sui voli in partenza che su quelli in arrivo, all’aeroporto torinese di Caselle. Nessun problema, invece, per il sistema ferroviario italiano, a differenza di quello britannico.

Negli Stati Uniti, intanto, American Airlines – che era stata bloccata insieme a United e Delta – ha ripreso le operazioni. Disagi negli aeroporti di Berlino, Amsterdam e Madrid.

Per Ryanair problemi in fase di prenotazione del volo e di check-in, così come per altre decine di compagnie. La low cost irlandese invita i passeggeri a presentarsi in aeroporto più di tre ore prima della partenza programmata — ma non certa — del proprio volo. Identico appello di Wizz Air, che precisa: “I seguenti servizi online attualmente non sono disponibili: sito web e applicazione mobile di Wizz Air, sistema di prenotazione, sistema di check-in online e visualizzazione della carta d’imbarco, centri di contatto – nuove prenotazioni e modifiche a quelle esistenti”.

Notizia in aggiornamento.

Andrea Lovelock e Fabrizio Condò