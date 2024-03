Milano colorata di verde nella Ireland Week

L’Irlanda ha colorato Milano di verde con la Ireland Week nella settimana culminata nel 17 marzo, festa di San Patrizio. Musica, danza, cinema e sapori in giornate ricche di eventi per celebrare la cultura e le tradizioni irlandesi.

Per l’occasione, Open, spazio multimediale di Porta Romana, si è trasformato in un microcosmo irlandese con “Experience Ireland“. Una serata esperienziale che ha proposto un susseguirsi di degustazioni, laboratori, travel talk, musica, danza e arte e con un focus sull’Irlanda del Nord. All’evento ha preso parte anche Mary Butler, ministro della Salute di Dublino (nella foto). «Siamo qui a Milano per mostrare tutto ciò che è irlandese: la nostra cultura, la nostra storia, la nostra gastronomia, le nostre danze e le nostre tradizioni. La squadra del turismo irlandese ha fatto davvero un grande lavoro».

Tra gli highlights della serata, la live performance dell’artista nordirlandese Adrian Margey, incentrata su Belfast e sul festival culturale 2024. Inoltre rappresentanti dell’industria turistica irlandese, come Aran Island Ferries – il servizio traghetti che opera durante tutto l’anno tra Rossaveel nel Connemara, contea di Galway, e le splendide Aran Islands – hanno proposto spostamenti alla scoperta della natura. Bakehouse, una piccola e accogliente scuola di cucina specializzata in cibi tipici irlandesi, pasticceria e foraging locale, nel cuore dell’Irlanda del Nord ha fatto conoscere alcune stuzzicanti specialità culinarie. Epic Museum, fondato nel 2016, inaugurerà a breve una mostra sugli irlandesi immigrati all’estero.

Kylemore Abbey, un’abbazia immersa nel cuore del Connemara sulla Wild Atlantic Way, paradiso di bellezza, storia, natura e serenità offre una pausa relax fra storia e natura. Powerscourt Distillery, distilleria del whiskey irlandese Fercullen che si trova in un mulino del XVIII secolo, nella storica tenuta di Powerscourt, è pronta ad accogliere i visitatori in una tenuta in cui sperimentare degustazioni inedite di whiskey. The Chocolate Manor, che crea prelibatezze uniche e golose, offre una gamma di esperienze che rivelano i misteri del meraviglioso mondo del cioccolato. The Spirit Circle ospita il “Sensorium” e accompagna gli ospiti in un viaggio attraverso esperimenti sensoriali e dando vita a cocktail su misura per soddisfare le papille gustative.

Aer Lingus, vettore di trasporti aereo che collega l’Italia all’Isola di Smeraldo – con voli da Brindisi, Catania, Milano, Napoli, Olbia, Pisa, Roma e Venezia – garantisce tariffe davvero vantaggiose. Si tratta di una compagnia solida, con 120 destinazioni di cui 62 in Europa e 18 dirette verso l’America del nord. Nel 2023 ha registrato ottimi risultati, dal mercato italiano i flussi turistici sono molto importanti: il 45% sono viaggi di scoperta e avventura, il 55% della richiesta di voli riguarda l’organizzazione di vacanze studio.